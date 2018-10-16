Лакасетт: "В Лиге 1 атмосфера лучше, чем в Премьер-Лиге"
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признался, что скучает по атмосфере французской Лиги 1.
Перебравшись на "Эмирейтс" из "Лиона" летом 2017 за 52 миллиона фунтов, Лакасетт не затерялся в Премьер-Лиге и смог подтвердить свой бомбардирский талант.
Однако выступления на полях Англии не приносят 27-летнему нападающему, забившему четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги, того удовольствия, которое он получал на родине.
"Я скучаю по атмосфере Лиги 1. В Англии фанаты на трибунах больше являются зрителями, чем болельщиками. На французских стадионах атмосфера лучше", — сообщил Лакасетт Le Progres.
16.10.2018 13:00
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Последние комментарии:
чувачек путает теплое с мягким.... принципиально разные культуры боления если в целом брать...
в АПЛ люди приходят семьями, т.е. считай культурный отдых, в Лиге 1 же фанаты болеют считай как ультрас, у на такой матч жену с детьми уже точно не решишься привести....отсбда и атмосфера разная
сколько занесет в кассу болельщик с семьей и голожопый фанат это и отличает подходы клубов АПЛ и Лиги 1
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что этот нигер себе позволяет?
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Нигрила малость прихуела.
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Это он типо ныть начал?
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Ну и пиздуй в жабовник свой.
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Сомнительное утверждение про зрителей/болельщиков.
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