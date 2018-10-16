Лакасетт: "В Лиге 1 атмосфера лучше, чем в Премьер-Лиге"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признался, что скучает по атмосфере французской Лиги 1.

Перебравшись на "Эмирейтс" из "Лиона" летом 2017 за 52 миллиона фунтов, Лакасетт не затерялся в Премьер-Лиге и смог подтвердить свой бомбардирский талант.



Однако выступления на полях Англии не приносят 27-летнему нападающему, забившему четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги, того удовольствия, которое он получал на родине.



"Я скучаю по атмосфере Лиги 1. В Англии фанаты на трибунах больше являются зрителями, чем болельщиками. На французских стадионах атмосфера лучше", — сообщил Лакасетт Le Progres.