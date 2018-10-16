Лакасетт: "В Лиге 1 атмосфера лучше, чем в Премьер-Лиге"

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признался, что скучает по атмосфере французской Лиги 1.

Перебравшись на "Эмирейтс" из "Лиона" летом 2017 за 52 миллиона фунтов, Лакасетт не затерялся в Премьер-Лиге и смог подтвердить свой бомбардирский талант.

Однако выступления на полях Англии не приносят 27-летнему нападающему, забившему четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги, того удовольствия, которое он получал на родине.

"Я скучаю по атмосфере Лиги 1. В Англии фанаты на трибунах больше являются зрителями, чем болельщиками. На французских стадионах атмосфера лучше", — сообщил Лакасетт Le Progres.



Метки Арсенал, Лакасетт, Лига 1, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 827

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Последние комментарии:




  1. algambra 16.10.2018 13:35 # algambra
    чувачек путает теплое с мягким.... принципиально разные культуры боления если в целом брать...

    в АПЛ люди приходят семьями, т.е. считай культурный отдых, в Лиге 1 же фанаты болеют считай как ультрас, у на такой матч жену с детьми уже точно не решишься привести....отсбда и атмосфера разная

    сколько занесет в кассу болельщик с семьей и голожопый фанат это и отличает подходы клубов АПЛ и Лиги 1

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  2. lancerlancer1 16.10.2018 13:32 # lancerlancer1
    что этот нигер себе позволяет?

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  3. ccchelsea 16.10.2018 13:18 # ccchelsea
    Нигрила малость прихуела.

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  4. chebrec 16.10.2018 13:12 # chebrec
    Это он типо ныть начал?

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  5. slash-lfc 16.10.2018 13:03 # slash-lfc
    Ну и пиздуй в жабовник свой.

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  6. antiterror 16.10.2018 13:03 # antiterror
    Сомнительное утверждение про зрителей/болельщиков.

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