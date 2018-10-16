Ди Мария готов вернуться в Премьер-Лигу

В конце сезона вингер ПСЖ Анхель Ди Мария, вероятно, вернется в Премьер-Лигу, где ранее не смог заиграть в "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт Ди Марии с ПСЖ истекает уже в конце сезона. Клуб из Парижа проходит проверку на соответствие правилам финансового фейр-плей УЕФА, поэтому с высокой долей вероятности не будет продлевать соглашение с высокооплачиваемым аргентинцем.



Как сообщает Daily Mirror, сам Анхель уже настроился на возвращение в Премьер-Лигу. Агенты 30-летнего плеймейкера убедили клиента, что английские клубы потянут зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю.



Сам Ди Мария вполне открыт к этой идее, даже несмотря на провал в "Юнайтед". Правда, ущемлять с себя в финансах Анхель не готов и согласится только на выгодное предложение.