Ди Мария готов вернуться в Премьер-Лигу
В конце сезона вингер ПСЖ Анхель Ди Мария, вероятно, вернется в Премьер-Лигу, где ранее не смог заиграть в "Манчестер Юнайтед".
Действующий контракт Ди Марии с ПСЖ истекает уже в конце сезона. Клуб из Парижа проходит проверку на соответствие правилам финансового фейр-плей УЕФА, поэтому с высокой долей вероятности не будет продлевать соглашение с высокооплачиваемым аргентинцем.
Как сообщает Daily Mirror, сам Анхель уже настроился на возвращение в Премьер-Лигу. Агенты 30-летнего плеймейкера убедили клиента, что английские клубы потянут зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю.
Сам Ди Мария вполне открыт к этой идее, даже несмотря на провал в "Юнайтед". Правда, ущемлять с себя в финансах Анхель не готов и согласится только на выгодное предложение.
16.10.2018 12:00
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Последние комментарии:
опять от малейшего касания будет падать и потом сразу замена чтобы "поберечь" его... и так каждую игру.... приятного просмотра
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В Челсей топаря этого
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Вместе с Депаем назад в МЮ! И Мойеса можно!
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Лучше в испанию, там бегунков любят
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начал хорошо, потом МЮ скатываться начал. в ВХ всяких любят таких.
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Евертон потянет)
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В МЮ обратно...бугога:)
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