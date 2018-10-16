Ди Мария готов вернуться в Премьер-Лигу

Анхель Ди Мария В конце сезона вингер ПСЖ Анхель Ди Мария, вероятно, вернется в Премьер-Лигу, где ранее не смог заиграть в "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт Ди Марии с ПСЖ истекает уже в конце сезона. Клуб из Парижа проходит проверку на соответствие правилам финансового фейр-плей УЕФА, поэтому с высокой долей вероятности не будет продлевать соглашение с высокооплачиваемым аргентинцем.

Как сообщает Daily Mirror, сам Анхель уже настроился на возвращение в Премьер-Лигу. Агенты 30-летнего плеймейкера убедили клиента, что английские клубы потянут зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю.

Сам Ди Мария вполне открыт к этой идее, даже несмотря на провал в "Юнайтед". Правда, ущемлять с себя в финансах Анхель не готов и согласится только на выгодное предложение.



Метки Ди Мария, Премьер-Лига, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 16.10.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1617

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Последние комментарии:




  1. seed 16.10.2018 13:33 # seed
    опять от малейшего касания будет падать и потом сразу замена чтобы "поберечь" его... и так каждую игру.... приятного просмотра

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  2. ry-l 16.10.2018 12:57 # ry-l
    В Челсей топаря этого

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  3. brown-ale 16.10.2018 12:46 # brown-ale
    Вместе с Депаем назад в МЮ! И Мойеса можно!

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  4. mrjingles 16.10.2018 12:26 # mrjingles
    Лучше в испанию, там бегунков любят

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  5. alexomck 16.10.2018 12:19 # alexomck
    начал хорошо, потом МЮ скатываться начал. в ВХ всяких любят таких.

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  6. makeewadim 16.10.2018 12:13 # makeewadim
    Евертон потянет)

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  7. liverpool1892est 16.10.2018 12:11 # liverpool1892est
    В МЮ обратно...бугога:)

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