Стерлинг рад, что прервал голевую засуху в сборной Англии

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рад, что спустя три года, наконец, прервал голевую засуху в сборной Англии.

Стерлинг не забивал в национальной команде больше тысячи дней, но накануне вечером отметился дублем в игре Лиги Наций с Испанией. Эта победа принесла победу команде "трех львов" победу, а самому Рахиму крайне приятные чувства.

"Для меня это многое значит, прошло уже три года с тех пор, как я забил последний раз. Слишком часто я просил мяч в ноги вместо того, чтобы забежать защитнику за спину и получить мяч уже на рывке. Я разобрал эти моменты и пытаюсь больше подключаться в штрафную".

"Вся команда провела отличный матч. У нас изначально был настрой на хорошую игру, вдобавок мы хладнокровно отнеслись к моментам. Против Хорватии нам этого не хватало, но сегодня у нас была отличная реализация", - сообщил Стерлинг The Independent.




Метки сборная Англии, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 16.10.2018 11:00

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