Стерлинг рад, что прервал голевую засуху в сборной Англии

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рад, что спустя три года, наконец, прервал голевую засуху в сборной Англии.

Стерлинг не забивал в национальной команде больше тысячи дней, но накануне вечером отметился дублем в игре Лиги Наций с Испанией. Эта победа принесла победу команде "трех львов" победу, а самому Рахиму крайне приятные чувства.



"Для меня это многое значит, прошло уже три года с тех пор, как я забил последний раз. Слишком часто я просил мяч в ноги вместо того, чтобы забежать защитнику за спину и получить мяч уже на рывке. Я разобрал эти моменты и пытаюсь больше подключаться в штрафную".



"Вся команда провела отличный матч. У нас изначально был настрой на хорошую игру, вдобавок мы хладнокровно отнеслись к моментам. Против Хорватии нам этого не хватало, но сегодня у нас была отличная реализация", - сообщил Стерлинг The Independent.