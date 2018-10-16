Стерлинг рад, что прервал голевую засуху в сборной Англии
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рад, что спустя три года, наконец, прервал голевую засуху в сборной Англии.
Стерлинг не забивал в национальной команде больше тысячи дней, но накануне вечером отметился дублем в игре Лиги Наций с Испанией. Эта победа принесла победу команде "трех львов" победу, а самому Рахиму крайне приятные чувства.
"Для меня это многое значит, прошло уже три года с тех пор, как я забил последний раз. Слишком часто я просил мяч в ноги вместо того, чтобы забежать защитнику за спину и получить мяч уже на рывке. Я разобрал эти моменты и пытаюсь больше подключаться в штрафную".
"Вся команда провела отличный матч. У нас изначально был настрой на хорошую игру, вдобавок мы хладнокровно отнеслись к моментам. Против Хорватии нам этого не хватало, но сегодня у нас была отличная реализация", - сообщил Стерлинг The Independent.
16.10.2018 11:00
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