Компани ожидает получить новый контракт в "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани ожидает продлить свой контракт, истекающий в конце сезона.

32-летний Компани является главным старожилом в команде Гвардиолы. Венсан защищает цвета "горожан" с 2008 года, однако последние сезона были омрачены для него различными травмами.



В этом сезоне проблемы со здоровьем пока обходят Венсана стороной. Бельгиец отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе, но во многом потому, что Гвардиола активно использует ротацию в центре обороны, пробуя различные сочетания из Компани, Джона Стоунса, Николаса Отаменди и Эмерика Лапорта.



Сам Компани убежден, что с годами он становится только лучше. Венсан чувствует в себе силы выступать на топ-уровне еще три года и надеется вскоре получить новый контракт от "Сити".



"Во-первых, хочу сказать, что моя ситуация в "Сити" очень простая. Я в клубе, где мне так комфортно. У меня предельно хорошие отношения с каждым сотрудником клуба, поэтому у меня абсолютно нет необходимости постоянно поднимать вопрос о новом контракте. Я в комфортной ситуации и нахожусь в окружении хороших людей, которые примут решение, когда потребуется".



"Столь же хорошо я чувствую себя и на поле. Это следствие возраста. Все становится проще благодаря опыту. Я мыслю быстрее и благодаря возрасту и опыту могу просчитывать многие ситуации, прежде чем это произойдет".



"В то же время с возрастом я понял, что не хочу и не должен гоняться за каждым мячом, как, наверно, я бы делал пять или шесть лет назад. Это своего рода размен, но это позволяет мне играть центрального защитника в отличной команде", — сообщил Компани Daily Mail.