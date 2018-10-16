Каррагер: "Победа над Испанией так же хороша, как против Германии в 2001 году"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сравнил победу сборной Англии против Испании со знаменитым матчем против Германии в 2001 году.

Накануне вечером в Севилье подопечные Гарета Саутгейта нанесли испанцам их первое домашнее поражение с 2003 года — 2:3. Англичане продемонстрировали очень классную игру, особенно в первом тайме.



Каррагер сравнил эту игру с матчем уровня Лиги Чемпионов и провел параллели с поединком против Германии в рамках отбора к ЧМ-2002, в котором он сам принимал участие, когда англичане победили 1:5 в Мюнхене.



"На мой взгляд, этот матч может сравниться лишь с победой 1:5 в Германии. Это великолепный результат. Этот матч никогда не будет забыт, независимо от того, чего добьются эти игроки в своих международных карьерах".



"Это результат огромной важности для Гаретса Саутгейта. Они отлично выступили на Чемпионате Мира, но где-то внутри мы говорили себе: "Они не сыграли ни с одним достойным соперником". Как только на их пути возникла Хорватия, у них возникли проблемы, а мяч перестал держаться. Поэтому сегодняшний результат так важен для Гарета Саутгейта".



"Это было так смело. Как только матч начался, Эрик Дайер, опорный полузащитник сборной Англии, совершенно обезоружил Серхио Бускетса. Это говорит о том, что они вели игру и опережали соперника".



"Сегодня наблюдать за сборной Англии было словно наблюдать за командами топ-уровня из Премьер-Лиги. Когда играл я сам, такого нельзя было сказать, и казалось, что команды топ-уровня Премьер-Лиги слишком хороши в сравнении со сборной Англии. Сейчас Англия играет, как лучшие команды в мире".



"Испания по-прежнему владела мячом, но это был отличный выездной матч образца Лиги Чемпионов в исполнении одной из наших команд топ-уровня. Англия была убийственна на контратаках, отлично использовала свои шансы и выстояла в концовке", — сообщил Каррагер в эфире.