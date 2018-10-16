Джеймс Милнер готов сыграть с "Хаддерсфилдом"

Полузащитник "Ливерпуля" Джейми Милнер восстановился после травмы задней поверхности бедра и будет готов вернуться в стартовый состав команды на матч против "Хаддерсфилда" в субботу.

Свою травму ветеран "красных" получил полторы недели назад в безголевом матче против "Манчестер Сити". Главный тренер Юрген Клопп был вынужден снять Милнера с игры еще в первом тайме.



Изначально доктора отводили до одного месяца на восстановление, однако Джеймс поправился гораздо быстрее. Как стало известно Daily Mirror, уже в четверг 32-летний полузащитник вернется к тренировкам в общей группе.



Таким образом, у Милнера будут все шансы не только отправиться на выезд к "терьерам", но и выйти на поле с первых минут. Досрочно вернувшиеся из своих сборных Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах также должны быть в порядке.