Джеймс Милнер готов сыграть с "Хаддерсфилдом"
Полузащитник "Ливерпуля" Джейми Милнер восстановился после травмы задней поверхности бедра и будет готов вернуться в стартовый состав команды на матч против "Хаддерсфилда" в субботу.
Свою травму ветеран "красных" получил полторы недели назад в безголевом матче против "Манчестер Сити". Главный тренер Юрген Клопп был вынужден снять Милнера с игры еще в первом тайме.
Изначально доктора отводили до одного месяца на восстановление, однако Джеймс поправился гораздо быстрее. Как стало известно Daily Mirror, уже в четверг 32-летний полузащитник вернется к тренировкам в общей группе.
Таким образом, у Милнера будут все шансы не только отправиться на выезд к "терьерам", но и выйти на поле с первых минут. Досрочно вернувшиеся из своих сборных Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах также должны быть в порядке.
16.10.2018 08:00
Просмотров: 271
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: