Инс связывает проблемы Салаха и Погба с Чемпионатом Мира

Бывший игрок сборной Англии Пол Инс считает, что у проблем нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба может быть один корень.

В последние недели Салах выглядит бледной тенью себя самого образца прошлого сезона, когда он наколотил 44 гола за "красных" с учетом всех соревнований. В этой кампании Мохамед пока отличился лишь трижды в 11 матчах.



Что касается Погба, то он продолжает демонстрировать удивительную для игрока своей стоимости нестабильность. Многие считают, что источником проблем Поля являются разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо, но у Инса есть своя версия.



"Да, у Салаха есть проблемы в игре, но он выдающийся игрок. Его нельзя убрать из состава, потому что они должны сохранять свою тройку нападения".



"Он получил травму в концовке прошлого сезона и, возможно, не был полностью готов для выступлений за сборную Египта".



"Я знаю, что Погба отлично выступил за сборную Франции, но в "Юнайтед" он не производит такого впечатления. Возможно, это из-за Чемпионата Мира".



"Я участвовал в таких турнирах, и они далеки от простых. Они опустошают тебя и высасывают всю энергию", — сообщил Инс Daily Express.