"Барселона" поборется за Алдервейрелда в январе

"Барселона" вступила в борьбу за центрального защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.

Минувшим летом Алдервейрелда настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед", однако клуб с "Олд Траффорд" так и не решился сделать свое предложение в соответствии с ожиданиями "шпор".



Логично ожидать, что в январе "Юнайтед" вернется за Тоби, учитывая тот факт, что действующий контракт 29-летнего игрока сборной Бельгии по-прежнему истекает в конце сезона.



Конечно, "Тоттенхэм" сохраняет опцию по автоматическому продлению этого контракта на 12 месяцев, но в таком случае со следующего лета Алдервейрелд будет доступен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов. Это означает, что в январе у "шпор" будет последняя возможность выгодно продать Тоби.



Однако в январе конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за Алдервейрелда собирается составить "Барселона", которая испытывает серьезные проблемы в обороне в этом сезоне, потеряв с травмами Самюэля Умтити и Томаса Вермалена.



Изначально "Барселона" присматривалась к Маттейсу Де Лигту из "Аякса", однако ни игрок, ни его клуб не заинтересованы в сделке посреди сезона. Каталонцам нужно избрать более реалистичную цель, которой как раз и обещает стать Алдервейрелд, утверждает Daily Mirror.