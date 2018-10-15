Сборная Англии обыграла на выезде испанцев

Рахим Стерлинг Дубль Рахима Стерлинга помог сборной Англии отпраздновать победу со счетом 2:3 в гостях у Испании и сохранить интригу в Группе A4 Лиги Наций.

Относительно безголевой ничьей против Хорватии в стартовом составе англичан появились Джо Гомес, Киран Триппьер и Харри Уинкс, которые заменили Джона Стоунса, Кайла Уолкера и Джордана Хендерсона.

Хозяева мощно начали матч и создали несколько опасных моментов у ворот Джордана Пикфорда. Однако гости выдержали этот натиск, а на 16-й минуте ответили сами. Харри Кейн из центра поля сделал передачу на левый флангу Маркусу Рэшфорду, который прекрасным пасом вывел на удар Рахима Стерлинга, и тот не оставил никаких шансов Давиду Де Хеа — 0:1.

После гола Стерлинга у испанцев как отрезало — Англия успокоилась, почувствовала себя уверенно и больше не позволяла сопернику никаких вольностей.

А на 29-й минуте гости удвоили счет. Кейн отвлек на себя внимание защитников, после чего сделал диагональную передачу в середину на разряженное пространство. Рэшфорд первым касанием укротил мяч, а вторым классно пробил мимо своего партнера по "Манчестер Юнайтед" Де Хеа — 0:2.

Испания явно не ожидала такого развития событий и на 38-й минуте пропустила еще раз. Росс Баркли выполнил заброс верхом на край вратарской, Кейн в касание прострелил на Стерлинга, а тот вновь огорчил Де Хеа — 0:3.

В остатке первого тайма англичане доминировали над соперником, который выглядел растерянным и с облегчением встретил свисток на перерыв.

В перерыве Луис Энрике привел свою команду в чувство, и Испания понеслась вперед. Слегка пристрелявшись, хозяева отквитали один гол на 58-й минуте. Едва вышедший на замену Пако Алькасер сыграл на опережение при подаче углового и головой послал мяч под перекладину ворот Пикфорда — 1:3.

Спустя несколько минут Пикфорд едва не привез пенальти. Голкипер англичан пошел в дриблинг в своей штрафной, потерял мяч, а затем в жесткой борьбе ликвидировал опасность. Рефери не увидел нарушения правил в действиях Джордана, хотя испанцы яростно настаивали на обратном.

Инициатива полностью перешла к хозяевам, тогда как англичане были вынуждены обороняться, особо не помышляя об атаках. Однако на эйфории от своего гола сразу же забить второй испанцы не смогли.

С течением времени надежды Испании спасти этот матч стали угасать. Англия сбила темп и комфортно довела дело до победы, хотя на последних секундах Серхио Рамосу все-таки удалось сократить разницу в счете до минимума — 2:3.

Англия одержала выразительную победу, шокировав своего соперника в первом тайме. После перерыва игра стала сложнее, однако родоначальники футбола держались в целом достойно. Подопечные Гарета Саутгейта оживили интригу в Группе A4 Лиги Европы, но для сохранения шансов на первое место нуждаются, чтобы теперь Испания оступилась против хорватов.

Сборная Испании — сборная Англии — 2:3 (0:3)

Голы: Алькасер 58, Рамос 90 — Стерлинг 16, 38, Рэшфорд 29.

Испания: Де Хеа, Хонни, Начо, Рамос, Алонсо, Сауль (Алькасер 57), Бускетс, Алькантара, Асенсио, Аспас (Себаллос 57), Родриго (Мората 72).

Англия: Пикфорд, Триппьер (Александер-Арнольд 85), Магуайр, Гомес, Чилуэлл, Дайер, Уинкс (Чалоба 90), Баркли (Уолкер 76), Стерлинг, Рэшфорд, Кейн.

Предупреждения: Рамос, Хонни, Себаллос, Мората — Дайер, Магуайр, Уинкс.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Испании

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2018 23:45

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Последние комментарии:




  1. narcot 16.10.2018 00:03 # narcot
    15.10.2018 12:47 #
    ccchelsea

    Сегодня пенсы будут ебать тоттеншит.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/65907/?c=1#c6737524

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  2. narcot 16.10.2018 00:02 # narcot
    15.10.2018 11:50 #
    slash-lfc

    Есть чуйка, что англов разнесут в этом матче.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/65907/?c=1#c6737524

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  3. slash-lfc 15.10.2018 23:57 # slash-lfc
    Идеальный первый тайм. Второй сыграли по результату. Кейн-топ.

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  4. skychnie-oboi 15.10.2018 23:55 # skychnie-oboi
    3 удара 3 гола.
    Баркли биомусор позорный.Ему указали держи игрока на угловом, этот шлак стоит на месте как истукан, надеясь что ему не придется играть в своей зоне.
    Ебанный пинс все заруинил.И команда поймала дизмораль после ненужного гола.

    (ответить)

  5. ry-l 15.10.2018 23:55 # ry-l
    А если объективно, то что за половина ноунеймов в составе испашек?

    Хонни, Начо, Сауль, Родриго, Алькасер...
    Еще Съебалось какое-то на замену вышло.
    Кто эти люди?

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  6. wolfsmensch 15.10.2018 23:55 # wolfsmensch
    надеюсь хорваты сумеют одолеть испанцев у себя дома! пускай новый турнир выиграют родоначальники футбола!

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  7. sausage 15.10.2018 23:48 # sausage
    Ну что, хейтерки, отсосали? Сглатывайте, не стесняйтесь.
    Англия - сила
    Саутгейт - топ
    Фапловские аналитики - лохи
    Хейт, как смысл жизни - философия уебанов

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  8. chebrec 15.10.2018 23:48 # chebrec
    Щас начнутся вскукареки что все хорошо

    (ответить)

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