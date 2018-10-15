Сборная Англии обыграла на выезде испанцев

Дубль Рахима Стерлинга помог сборной Англии отпраздновать победу со счетом 2:3 в гостях у Испании и сохранить интригу в Группе A4 Лиги Наций.

Относительно безголевой ничьей против Хорватии в стартовом составе англичан появились Джо Гомес, Киран Триппьер и Харри Уинкс, которые заменили Джона Стоунса, Кайла Уолкера и Джордана Хендерсона.



Хозяева мощно начали матч и создали несколько опасных моментов у ворот Джордана Пикфорда. Однако гости выдержали этот натиск, а на 16-й минуте ответили сами. Харри Кейн из центра поля сделал передачу на левый флангу Маркусу Рэшфорду, который прекрасным пасом вывел на удар Рахима Стерлинга, и тот не оставил никаких шансов Давиду Де Хеа — 0:1.



После гола Стерлинга у испанцев как отрезало — Англия успокоилась, почувствовала себя уверенно и больше не позволяла сопернику никаких вольностей.



А на 29-й минуте гости удвоили счет. Кейн отвлек на себя внимание защитников, после чего сделал диагональную передачу в середину на разряженное пространство. Рэшфорд первым касанием укротил мяч, а вторым классно пробил мимо своего партнера по "Манчестер Юнайтед" Де Хеа — 0:2.



Испания явно не ожидала такого развития событий и на 38-й минуте пропустила еще раз. Росс Баркли выполнил заброс верхом на край вратарской, Кейн в касание прострелил на Стерлинга, а тот вновь огорчил Де Хеа — 0:3.



В остатке первого тайма англичане доминировали над соперником, который выглядел растерянным и с облегчением встретил свисток на перерыв.



В перерыве Луис Энрике привел свою команду в чувство, и Испания понеслась вперед. Слегка пристрелявшись, хозяева отквитали один гол на 58-й минуте. Едва вышедший на замену Пако Алькасер сыграл на опережение при подаче углового и головой послал мяч под перекладину ворот Пикфорда — 1:3.



Спустя несколько минут Пикфорд едва не привез пенальти. Голкипер англичан пошел в дриблинг в своей штрафной, потерял мяч, а затем в жесткой борьбе ликвидировал опасность. Рефери не увидел нарушения правил в действиях Джордана, хотя испанцы яростно настаивали на обратном.



Инициатива полностью перешла к хозяевам, тогда как англичане были вынуждены обороняться, особо не помышляя об атаках. Однако на эйфории от своего гола сразу же забить второй испанцы не смогли.



С течением времени надежды Испании спасти этот матч стали угасать. Англия сбила темп и комфортно довела дело до победы, хотя на последних секундах Серхио Рамосу все-таки удалось сократить разницу в счете до минимума — 2:3.



Англия одержала выразительную победу, шокировав своего соперника в первом тайме. После перерыва игра стала сложнее, однако родоначальники футбола держались в целом достойно. Подопечные Гарета Саутгейта оживили интригу в Группе A4 Лиги Европы, но для сохранения шансов на первое место нуждаются, чтобы теперь Испания оступилась против хорватов.



Сборная Испании — сборная Англии — 2:3 (0:3)



Голы: Алькасер 58, Рамос 90 — Стерлинг 16, 38, Рэшфорд 29.



Испания: Де Хеа, Хонни, Начо, Рамос, Алонсо, Сауль (Алькасер 57), Бускетс, Алькантара, Асенсио, Аспас (Себаллос 57), Родриго (Мората 72).



Англия: Пикфорд, Триппьер (Александер-Арнольд 85), Магуайр, Гомес, Чилуэлл, Дайер, Уинкс (Чалоба 90), Баркли (Уолкер 76), Стерлинг, Рэшфорд, Кейн.



Предупреждения: Рамос, Хонни, Себаллос, Мората — Дайер, Магуайр, Уинкс.