Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман заверил, что защитник Виргил Ван Дейк будет готов к ближайшему матчу "Ливерпуля".

Ван Дейк целиком сыграл победный для голландцев матч против сборной Германии (3:0) в минувшую субботу, однако сделал это через боль — вновь напомнили о себе ребра, которые Виргил травмировал против "Саутгемптона" в прошлом месяце.



В результате самый дорогой защитник мира не остался на матч против сборной Бельгии, а досрочно вернулся в свой клуб. Впрочем, Куман уверяет, что с 27-летним Ван Дейком будет хорошо.



"Он досрочно вернулся в "Ливерпуль", но он готов сыграть в следующий уикенд".



"Он разговаривал со своим тренером в клубе, а медицинский штаб нашей сборной разговаривал с медиками "Ливерпуля", и с самого начала было принято решение, что он сыграет лишь против Германии, а затем вернется в "Ливерпуль".



"Он готов сыграть в следующий уикенд", — цитирует Кумана Sky Sports.