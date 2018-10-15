Жиру не уйдет из "Челси" по своей воле

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что у него нет ни одной причины, чтобы менять клуб.

Несмотря на то, что 32-летний Жиру вытеснил из стартового состава Альваро Морату, пресса продолжает сватать Оливье в клубы французской Лиги 1. Сам Оливье не спешит возвращаться на родину и уйдет, только если "синие" укажут ему на дверь.

"Да, в прошлом году мы контактировали с "Марселем", но этим летом не было ни одного конкретного предложения. Все не так, как описывают в прессе".

"Я едва перешел в "Челси", и было бы неправильно снова паковать вещи уже через три месяца. Для меня это лучший клуб Англии последних 10 лет. Я именно там, где и хотел быть. Так зачем мне уходить?" - цитирует Жиру Goal.



Метки Жиру, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.10.2018 21:00

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  1. danny949494 15.10.2018 21:45 # danny949494
    Цены не было бы, если забивал по чаще.

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  2. staryi-eblan 15.10.2018 21:17 # staryi-eblan
    Каратель Саутгемптона

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