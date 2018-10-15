Майк Дин рассудит "Челси" и "Юнайтед"
Рефери Майк Дин получил назначение на центральный матч 9-го тура Премьер-Лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
В ближайшую субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо совершит выезд на "Стэмфорд Бридж", где он отработал несколько лет в течение двух периодов, возглавляя "синих". Для "Юнайтед" это шанс подтянуться к вершине таблицы, тогда как "Челси" постарается не выбыть из лидирующей тройки.
Обслуживать этот важнейший матч было доверено 50-летнему Дину, который ранее в этом сезоне засвидетельствовал выездную победу "Юнайтед" над "Уотфордом" (1:2), удалив Неманью Матича, и безголевую ничью "Челси" против "Вест Хэма".
В апреле 2015 Дину уже приходилось работать на матче между "Челси" и "Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж". Тогда "синие" отпраздновали минимальную победу, а Майк показал желтую карточку Андеру Эррере за симуляцию. В апреле 2010 один из самых одиозных английских арбитров также обслуживал встречу этих команд и засчитал гол экс-нападающего лондонцев Дидье Дрогба, несмотря на офсайд.
Помимо Матича, в этом сезоне красные карточки от Дина также достались Джейми Варди из "Лестера" и Джо Роллсу из "Кардиффа". Последний попытался оспорить свое удаление, но FA отклонила его апелляцию, посчитав решение рефери правильным.
15.10.2018 20:25
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да вобще похер кто судить будет, заберите обратно своего Чмоура на Бридж, собаку эту
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Самый конченный судья в АПЛ.
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Помню тот гол Дрогба с офсайда. Тогда здешние манки, которых тут было как крыс с хлеве, сгорели жоска и основательно. У меня из-за них видеокарта сгорела
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Шоу обеспечено.
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у пенсов плюс игрок сразу
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Манк Дин
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