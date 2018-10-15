Майк Дин рассудит "Челси" и "Юнайтед"

Рефери Майк Дин получил назначение на центральный матч 9-го тура Премьер-Лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В ближайшую субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо совершит выезд на "Стэмфорд Бридж", где он отработал несколько лет в течение двух периодов, возглавляя "синих". Для "Юнайтед" это шанс подтянуться к вершине таблицы, тогда как "Челси" постарается не выбыть из лидирующей тройки.



Обслуживать этот важнейший матч было доверено 50-летнему Дину, который ранее в этом сезоне засвидетельствовал выездную победу "Юнайтед" над "Уотфордом" (1:2), удалив Неманью Матича, и безголевую ничью "Челси" против "Вест Хэма".



В апреле 2015 Дину уже приходилось работать на матче между "Челси" и "Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж". Тогда "синие" отпраздновали минимальную победу, а Майк показал желтую карточку Андеру Эррере за симуляцию. В апреле 2010 один из самых одиозных английских арбитров также обслуживал встречу этих команд и засчитал гол экс-нападающего лондонцев Дидье Дрогба, несмотря на офсайд.



Помимо Матича, в этом сезоне красные карточки от Дина также достались Джейми Варди из "Лестера" и Джо Роллсу из "Кардиффа". Последний попытался оспорить свое удаление, но FA отклонила его апелляцию, посчитав решение рефери правильным.