Майк Дин рассудит "Челси" и "Юнайтед"

Майк Дин Рефери Майк Дин получил назначение на центральный матч 9-го тура Премьер-Лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В ближайшую субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо совершит выезд на "Стэмфорд Бридж", где он отработал несколько лет в течение двух периодов, возглавляя "синих". Для "Юнайтед" это шанс подтянуться к вершине таблицы, тогда как "Челси" постарается не выбыть из лидирующей тройки.

Обслуживать этот важнейший матч было доверено 50-летнему Дину, который ранее в этом сезоне засвидетельствовал выездную победу "Юнайтед" над "Уотфордом" (1:2), удалив Неманью Матича, и безголевую ничью "Челси" против "Вест Хэма".

В апреле 2015 Дину уже приходилось работать на матче между "Челси" и "Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж". Тогда "синие" отпраздновали минимальную победу, а Майк показал желтую карточку Андеру Эррере за симуляцию. В апреле 2010 один из самых одиозных английских арбитров также обслуживал встречу этих команд и засчитал гол экс-нападающего лондонцев Дидье Дрогба, несмотря на офсайд.

Помимо Матича, в этом сезоне красные карточки от Дина также достались Джейми Варди из "Лестера" и Джо Роллсу из "Кардиффа". Последний попытался оспорить свое удаление, но FA отклонила его апелляцию, посчитав решение рефери правильным.



Метки Дин, Манчестер Юнайтед, рефери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2018 20:25

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 15.10.2018 21:41 # mancunia-planet
    да вобще похер кто судить будет, заберите обратно своего Чмоура на Бридж, собаку эту

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  2. ccchelsea 15.10.2018 21:20 # ccchelsea
    Самый конченный судья в АПЛ.

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  3. staryi-eblan 15.10.2018 21:16 # staryi-eblan
    Помню тот гол Дрогба с офсайда. Тогда здешние манки, которых тут было как крыс с хлеве, сгорели жоска и основательно. У меня из-за них видеокарта сгорела

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  4. brown-ale 15.10.2018 20:57 # brown-ale
    Шоу обеспечено.

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  5. narcot 15.10.2018 20:43 # narcot
    у пенсов плюс игрок сразу

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  6. godlike 15.10.2018 20:31 # godlike
    Манк Дин

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