Мане получил травму руки в сборной Сенегала
"Ливерпуль" понес очередную потерю в этот международный перерыв. На сей раз проблемы со здоровьем возникли у нападающего Садио Мане.
Напомним, египетский нападающий Мохамед Салах и голландский защитник Виргил Ван Дейк были вынуждены досрочно покинуть лагеря своих сборных и вернуться в "Ливерпуль" из-за повреждений. Первый получил мышечное повреждение, а у второго случился рецидив травмы ребер.
Сегодня пришла еще одна неприятная для "красных" новость. В преддверии матча сборной Сенегала против Судана стало известно, что Мане получил травму левой руки. Садио был вынужден побывать в госпитале и наложить бандаж на поврежденную конечность.
Из всех троих травма Мане выглядит наименее серьезной, однако все равно добавит головной боли главному тренеру Юргену Клоппу, чья команда отправится на выезд к "Хаддерсфилду" в ближайшую субботу.
15.10.2018 20:05
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Почему марлевая повязка белая? Это расизм?
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И где тут травма? Раздувают из мухи слона.
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победку хаддерсфилда грузите
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