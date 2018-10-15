Мане получил травму руки в сборной Сенегала

Садио Мане "Ливерпуль" понес очередную потерю в этот международный перерыв. На сей раз проблемы со здоровьем возникли у нападающего Садио Мане.

Напомним, египетский нападающий Мохамед Салах и голландский защитник Виргил Ван Дейк были вынуждены досрочно покинуть лагеря своих сборных и вернуться в "Ливерпуль" из-за повреждений. Первый получил мышечное повреждение, а у второго случился рецидив травмы ребер.

Сегодня пришла еще одна неприятная для "красных" новость. В преддверии матча сборной Сенегала против Судана стало известно, что Мане получил травму левой руки. Садио был вынужден побывать в госпитале и наложить бандаж на поврежденную конечность.

Из всех троих травма Мане выглядит наименее серьезной, однако все равно добавит головной боли главному тренеру Юргену Клоппу, чья команда отправится на выезд к "Хаддерсфилду" в ближайшую субботу.

Садио Мане



Метки Ливерпуль, Мане, сборная Сенегала, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2018 20:05

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Последние комментарии:




  1. suddenly 15.10.2018 20:45 # suddenly
    Почему марлевая повязка белая? Это расизм?

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  2. ccchelsea 15.10.2018 20:14 # ccchelsea
    И где тут травма? Раздувают из мухи слона.

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  3. rap-woiska 15.10.2018 20:07 # rap-woiska
    победку хаддерсфилда грузите

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