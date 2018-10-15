Мане получил травму руки в сборной Сенегала

"Ливерпуль" понес очередную потерю в этот международный перерыв. На сей раз проблемы со здоровьем возникли у нападающего Садио Мане.

Напомним, египетский нападающий Мохамед Салах и голландский защитник Виргил Ван Дейк были вынуждены досрочно покинуть лагеря своих сборных и вернуться в "Ливерпуль" из-за повреждений. Первый получил мышечное повреждение, а у второго случился рецидив травмы ребер.



Сегодня пришла еще одна неприятная для "красных" новость. В преддверии матча сборной Сенегала против Судана стало известно, что Мане получил травму левой руки. Садио был вынужден побывать в госпитале и наложить бандаж на поврежденную конечность.



Из всех троих травма Мане выглядит наименее серьезной, однако все равно добавит головной боли главному тренеру Юргену Клоппу, чья команда отправится на выезд к "Хаддерсфилду" в ближайшую субботу.



