"Юнайтед" не будет продан наследному принцу Саудовской Аравии

Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", по-прежнему не собирается продавать свой клуб кому-либо, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Ранее днем в прессе появились слухи, что бин Салман, глядя на пример своих соседей из Абу-Даби и Катара, тоже загорелся идеей инвестировать в европейский топ-клуб.



Эта сделка, если бы она состоялась, могла бы принести Глэйзерам около 3-4 миллиардов фунтов. При этом для самого бин Салмана это была бы не такая уж большая трата — состояние 33-летнего Мухаммеда оценивается примерно в 850 млрд. фунтов.



Однако авторитетные английские издания, в том числе Sky Sports, спешат опровергнуть информацию о возможной продаже "Юнайтед". Инсайдеры с "Олд Траффорд" уверяют, что Глэйзеры намерены сохранить свой актив, который прекрасно существует за счет самофинансирования и продолжает расти в цене.