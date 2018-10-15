"Юнайтед" не будет продан наследному принцу Саудовской Аравии
Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", по-прежнему не собирается продавать свой клуб кому-либо, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Ранее днем в прессе появились слухи, что бин Салман, глядя на пример своих соседей из Абу-Даби и Катара, тоже загорелся идеей инвестировать в европейский топ-клуб.
Эта сделка, если бы она состоялась, могла бы принести Глэйзерам около 3-4 миллиардов фунтов. При этом для самого бин Салмана это была бы не такая уж большая трата — состояние 33-летнего Мухаммеда оценивается примерно в 850 млрд. фунтов.
Однако авторитетные английские издания, в том числе Sky Sports, спешат опровергнуть информацию о возможной продаже "Юнайтед". Инсайдеры с "Олд Траффорд" уверяют, что Глэйзеры намерены сохранить свой актив, который прекрасно существует за счет самофинансирования и продолжает расти в цене.
15.10.2018 19:00
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Глейзерам бы подумать не мешало, а то их по пакетам да чемоданам расфасуют. Этот пацан в сша в год на 110млрд оружием затаривается, ему всё пох
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в 85 еще можно поверить, но не 850, а на деле всем владельцам больших клубов апл сейчас совсем нет резона продавать свои проекты
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С дуба рухнули? Какие 850 млрд. фунтов??? Состояние самого богатого человека в мире - 112 млрд долларов.
https://basetop.ru/100-samyih-bogatyih-lyudey-mira-2018-reyting-forbes/
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Я бы на это поглядел. 850 млрд состояние. Да блин, они там себе страны могут позволить выкупать, дикари...
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