Рэмси готов уйти к конкурентам "Арсенала" по топ-6

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси готов перейти к конкурентам "канониров" по топ-6 Премьер-Лиги.

После того, как "Арсенал" отказался продлевать сотрудничество с Рэмси, 27-летнего валлийца принялись сватать в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Однако ESPN стало известно, что Аарон не входит в сферу интересов мерсисайдского клуба.



Зато в борьбу за полузащитника может вступить "Челси". По информации источника, "синие" следят за ситуацией вокруг Рэмси и будут готовы действовать, если Рэмси действительно покинет "Арсенал" свободным агентом.



Сам игрок, между тем, открыт к идее остаться в Премьер-Лиге и перебраться в какой-либо другой большой английский клуб. Правда, преимущество в борьбе за Рэмси имеют европейские гранды, с которыми Аарон может заключить предварительный контракт уже в январе.