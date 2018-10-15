Рэмси готов уйти к конкурентам "Арсенала" по топ-6

Аарон Рэмси Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси готов перейти к конкурентам "канониров" по топ-6 Премьер-Лиги.

После того, как "Арсенал" отказался продлевать сотрудничество с Рэмси, 27-летнего валлийца принялись сватать в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Однако ESPN стало известно, что Аарон не входит в сферу интересов мерсисайдского клуба.

Зато в борьбу за полузащитника может вступить "Челси". По информации источника, "синие" следят за ситуацией вокруг Рэмси и будут готовы действовать, если Рэмси действительно покинет "Арсенал" свободным агентом.

Сам игрок, между тем, открыт к идее остаться в Премьер-Лиге и перебраться в какой-либо другой большой английский клуб. Правда, преимущество в борьбе за Рэмси имеют европейские гранды, с которыми Аарон может заключить предварительный контракт уже в январе.



Метки Арсенал, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 15.10.2018 18:00

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  1. al-faarabi 15.10.2018 18:39 # al-faarabi
    ну что за шлюх воспитал Венгер

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  2. sp-fan 15.10.2018 18:11 # sp-fan
    нытик

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  3. chebrec 15.10.2018 18:00 # chebrec
    Вэлком в Челси!

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