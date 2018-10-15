Морено покинет "Ливерпуль" в конце сезона

"Ливерпуль" позволит левому защитнику Альберто Морено уйти из клуба на правах свободного агента в конце сезона.

Прошлый сезон испанец начинал основным крайним защитником "Ливерпуля", но прогресс Энди Робертсона и собственная травма лишили Морено игровой практики. Теперь Альберто появляется на поле только во второстепенных турнирах.



Как сообщает Goal, летом клуб общался с Морено о новом контракте, но переговоры между сторонами зашли в тупик. Желания возобновить диалог у "Ливерпуля" уже нет.



С высокой долей вероятности защитник покинет "Энфилд" в конце сезона. Мерсисайдский клуб не смущает даже тот факт, что Альберто уйдет свободным агентом.



Более того, "Ливерпуль" уже готовит замену Морено. Ей должен стать 18-летний Адам Льюис, который блестяще выступает за молодежную команду "красных", сделав три результативных паса в этом сезоне.