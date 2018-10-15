Льорису стыдно за езду в пьяном виде
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис признался, что ему стыдно за инцидент с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
На старте сезона Льорис был пойман полицией за езду в пьяном виде. Спустя какое-то время Уго предстал перед судом, лишившись водительских прав и выплатив внушительный штраф.
Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино не лишил француза капитанской повязки, но самому Льорису стыдно за свой поступок.
"Мне было неловко и стыдно за это. Это не тот образ, к которому я стремлюсь, но у всех случаются ошибки. Это не должно повлиять на меня как на личность. Также это не изменит меня в профессиональном отношении. Я всегда полностью отдавался футболу и уважал вещи, которые ты должен делать за пределами поля", - цитирует Льориса Daily Mirror.
15.10.2018 16:00
Просмотров: 396
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А за ляпы с барселоной не стыдно?
(ответить)
Такому человеку место в каком-нибудь Тоттенхэме
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий