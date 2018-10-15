Льорису стыдно за езду в пьяном виде

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис признался, что ему стыдно за инцидент с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

На старте сезона Льорис был пойман полицией за езду в пьяном виде. Спустя какое-то время Уго предстал перед судом, лишившись водительских прав и выплатив внушительный штраф.



Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино не лишил француза капитанской повязки, но самому Льорису стыдно за свой поступок.



"Мне было неловко и стыдно за это. Это не тот образ, к которому я стремлюсь, но у всех случаются ошибки. Это не должно повлиять на меня как на личность. Также это не изменит меня в профессиональном отношении. Я всегда полностью отдавался футболу и уважал вещи, которые ты должен делать за пределами поля", - цитирует Льориса Daily Mirror.