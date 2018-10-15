Натан Аке пока не собирается в топ-клуб

Защитник "Борнмута" Натан Аке опроверг слухи о том, что он готовится к отъезду в топ-клуб.

Попрощавшись со своей мечтой заиграть в "Челси", летом 2017 Аке присоединился к команде Эдди Хау за рекордные для "вишенок" 20 миллионов фунтов.



С тех пор 23-летний голландец неустанно прогрессирует и, по слухам, привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Особенно настойчиво Натана сватают к "красным дьяволам", чей тренер Жозе Моуриньо находится в поисках усиления центра обороны с лета и отлично знаком с Аке по совместной работе в "Челси".



Однако сам Аке, находясь в расположении сборной Голландии, эти слухи опроверг. Защитник ничего не знает об интересе к себе со стороны больших клубов.



"Я мельком видел эти истории, но это, конечно, слухи. В данный момент я выступаю за "Борнмут", и у меня хорошо получается, поэтому я сосредоточен на этом".



"Не стоит делать поспешных выводов из-за этих историй. Это слухи из Интернета, и пока я сам ничего не узнаю, я не буду придавать этому значения", — цитирует Аке Evening Standard.