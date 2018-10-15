Шоу близок к новому контракту с "Юнайтед"
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу практически согласовал новый контракт с "красными дьяволами".
Еще в прошлом сезоне 23-летний Шоу почти не покидал скамейку запасных "Юнайтед". Главный тренер Жозе Моуриньо игнорировал Люка даже после относительно удачных матчей.
В этом сезоне ситуация изменилась в корне. Шоу вытеснил из стартового состава Эшли Янга, решил проблемы с лишним весом, набрал великолепную форму и снова стал вызываться в сборную Англии. Как сообщает BBC, в награду Люк получит новый контракт.
Более того, защитник уже согласовал основные детали сделки, которая позволит ему увеличить гонорар. Сторонам осталось договориться лишь о продолжительности контракта, уточняет источник.
15.10.2018 14:00
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Последние комментарии:
Так он же вроде в стаде крыс которые против Маура?
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Он получает больше 100 штук и ему ещё хотят повысить зп. Алонсо получает 60 штук. А теперь сравните уровень игры Алонсо и уровень игры этого середняка.
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