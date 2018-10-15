Шоу близок к новому контракту с "Юнайтед"

Люк Шоу Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу практически согласовал новый контракт с "красными дьяволами".

Еще в прошлом сезоне 23-летний Шоу почти не покидал скамейку запасных "Юнайтед". Главный тренер Жозе Моуриньо игнорировал Люка даже после относительно удачных матчей.

В этом сезоне ситуация изменилась в корне. Шоу вытеснил из стартового состава Эшли Янга, решил проблемы с лишним весом, набрал великолепную форму и снова стал вызываться в сборную Англии. Как сообщает BBC, в награду Люк получит новый контракт.

Более того, защитник уже согласовал основные детали сделки, которая позволит ему увеличить гонорар. Сторонам осталось договориться лишь о продолжительности контракта, уточняет источник.




Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 15.10.2018 14:00

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  1. chebrec 15.10.2018 14:49 # chebrec
    Так он же вроде в стаде крыс которые против Маура?

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  2. ccchelsea 15.10.2018 14:02 # ccchelsea
    Он получает больше 100 штук и ему ещё хотят повысить зп. Алонсо получает 60 штук. А теперь сравните уровень игры Алонсо и уровень игры этого середняка.

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