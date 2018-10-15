Шоу близок к новому контракту с "Юнайтед"

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу практически согласовал новый контракт с "красными дьяволами".

Еще в прошлом сезоне 23-летний Шоу почти не покидал скамейку запасных "Юнайтед". Главный тренер Жозе Моуриньо игнорировал Люка даже после относительно удачных матчей.



В этом сезоне ситуация изменилась в корне. Шоу вытеснил из стартового состава Эшли Янга, решил проблемы с лишним весом, набрал великолепную форму и снова стал вызываться в сборную Англии. Как сообщает BBC, в награду Люк получит новый контракт.



Более того, защитник уже согласовал основные детали сделки, которая позволит ему увеличить гонорар. Сторонам осталось договориться лишь о продолжительности контракта, уточняет источник.