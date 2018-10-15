Хендерсон рассказал о разнице между Саутгейтом и Клоппом

Полузащитник Джордан Хендерсон рассказал, что отличает главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта от коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Хендерсон имеет честь работать с обоими специалистами: под руководством Саутгейта Джордан выступает в национальной команде, под руководством Клоппа – за клуб. По мнению полузащитника, Гарет дает больше свободы игрокам, недели Юрген.



"Гарет хочет, чтобы игроки высказывались на командных собраниях, проявляли лидерские качества как на поле, так и вне его. В "Ливерпуле" мы следуем указаниям Клоппа".



"Конечно, у нас есть лидеры раздевалки, но чаще всего мы его слушаем, а потом просто выполняем все, что он нам сказал. Это два совершенно противоположных подхода".



"Думаю, за последние пару лет коллектив сборной стал намного сплоченнее. Тренер оказывает положительный эффект на сборную, у всех парней сложились с ним хорошие отношения. Уверен, те же слова произнесет любой, с кем вы поговорите", - цитирует Хендерсона The Telegraph.