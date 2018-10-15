Хендерсон рассказал о разнице между Саутгейтом и Клоппом

Саутгейт и Хендерсон Полузащитник Джордан Хендерсон рассказал, что отличает главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта от коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Хендерсон имеет честь работать с обоими специалистами: под руководством Саутгейта Джордан выступает в национальной команде, под руководством Клоппа – за клуб. По мнению полузащитника, Гарет дает больше свободы игрокам, недели Юрген.

"Гарет хочет, чтобы игроки высказывались на командных собраниях, проявляли лидерские качества как на поле, так и вне его. В "Ливерпуле" мы следуем указаниям Клоппа".

"Конечно, у нас есть лидеры раздевалки, но чаще всего мы его слушаем, а потом просто выполняем все, что он нам сказал. Это два совершенно противоположных подхода".

"Думаю, за последние пару лет коллектив сборной стал намного сплоченнее. Тренер оказывает положительный эффект на сборную, у всех парней сложились с ним хорошие отношения. Уверен, те же слова произнесет любой, с кем вы поговорите", - цитирует Хендерсона The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль, Саутгейт, сборная Англии, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 15.10.2018 13:00

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  1. kolyandr 15.10.2018 14:12 # kolyandr
    не могу понять, он ща клоппа обосрал?
    сам себе могилу копать начал чтоли или фокс как всегда перевод извратил

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  2. narcot 15.10.2018 13:41 # narcot
    разница в том. что в сборной пятка - игрок основы

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  3. vyrentz 15.10.2018 13:10 # vyrentz
    Не тренер, а друг. Не тактик, а шарлатан. Не достоин возглавлять сборную Англии.

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