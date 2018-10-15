Хитон готов покинуть "Бернли" из-за Харта

Голкипер "Бернли" Том Хитон заявил, что приход Джо Харта может заставить его покинуть клуб в январе.

Хитон был первым номером "Бернли" на протяжении нескольких лет, но серьезная травма в прошлом сезоне отбросила его на позицию третьего вратаря. Теперь Том проигрывает конкуренцию Харту и Нику Поупу.



После возвращения в строй Хитон ожидал вернуться в состав и вновь впечатлить главного тренера Шона Дайча. Том не получил шанс и теперь готов покинуть клуб ради игровой практики и попадания в сборную Англии.



"Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять: будет трудно уместить всех нас в команде. В январе я точно рассмотрю варианты. Самое главное, чтобы я нашел клуб, в котором буду играть".



"В начале сезона я вернулся в строй, набрал отличную форму, но затем травмировал голеностоп. Ник тоже получил повреждение, поэтому тренер решил подписать Джо. Он сыграл пару матчей в Лиге Европы, но затем стартовал в Премьер-Лиге, когда я был уже здоров. Мне было неприятно".



"Да, я хорошо знал Джо, хорошо знал, на что он способен, но если честно, я ожидал, что снова начну играть", - цитирует Хитона Sky Sports.