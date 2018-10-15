Луис Энрике: "Мне нравится Саутгейт"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что симпатизирует своему коллеге Гарету Саутгейта и даже использовал того, чтобы изучать английский язык.

В прошлом сезоне пресса на протяжении нескольких месяцев сватала Энрике в Премьер-Лигу. Экс-наставника "Барселоны" называли в качестве вероятной замены Арсену Венгеру в "Арсенале" или Антонио Конте в "Челси".



Сам Луис был открыт к переезду в Англию и даже изучал местный язык с помощью Саутгейта, о чем рассказал накануне матча Лиги Наций против "трех львов".



"Мне нравится Саутгейт как тренер, нравится его стиль работы. Он всегда хочет владеть мячом и адаптирует под это своих игроков. Я слежу за его работой, включая его пресс-конференции, потому что мне нравится, как он разговаривает, и благодаря ему я учил английский!"



"Надеюсь, против Испании удача буде не на его стороне, но после матча я пожелаю ему всех успехов. Очевидно, его дела идут хорошо, потому что с ним продлили контракт, и они добрались до полуфинала Чемпионата Мира", — цитирует Энрике Daily Mirror.