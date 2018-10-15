Саутгейт считает, что сезон Премьер-Лиги стартовал слишком рано
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что этот сезон Премьер-Лиги стартовал слишком рано.
Первый матч в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 был сыгран уже 10 августа — спустя лишь 26 дней после финала Чемпионата Мира в России. Некоторые игроки, включая представителей сборной Англии, вернулись к тренировкам на неделе, когда стартовала кампания.
В то же время в испанской Ла Лиге начали играть 17 августа, в итальянской Серии А — 18 августа, а в немецкой Бундеслиге — и вовсе 24 августа. Саутгейт не понимает, почему Премьер-Лига не могла поступить так же.
"Я правда не понимаю, почему наша лига стартовала так рано, но это случилось, и это поставило клубы в действительно сложное положение".
"Некоторые клубы просто не могли выставить состав на матч без сборников... Взгляните на "Тоттенхэм", многие игроки которого участвовали в полуфиналах Чемпионата Мира. Тренерам этих клубов было очень сложно, практически невозможно".
"Пока мы не вернулись с турнира, я даже не смотрел, когда стартует сезон. Возможно, они ожидали, что мы вернемся домой к концу июня! Остальной же мир планировал задержаться там до середины июля".
"Думаю, каждый знал, когда будут финал и полуфиналы и какое время будут отсутствовать игроки".
"Это слегка похоже на ситуацию с нашими клубами в Лиге Чемпионов. Некоторые лиги в Европе помогают своим клубам и приспосабливают под них расписание. Уверен, наши клубы оценили бы это, потому что в конце концов они представляют английский футбол, и все мы хотим, чтобы они были успешны", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.
15.10.2018 10:00
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Последние комментарии:
Далбаеб, уаолят же скоро за такой язык длинный в сторону фа
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Потому что ПЛ клала болт на проблемы сборной и футболистов. ФА много пиздит на судей, но абсолютно насасывает ПЛ.
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Но там в руководстве сидят старые стагнаты, поэтому ничего не будят менять.
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Ждать некогда бабки на кону
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