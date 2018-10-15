Саутгейт считает, что сезон Премьер-Лиги стартовал слишком рано

Гарет Саутгейт Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что этот сезон Премьер-Лиги стартовал слишком рано.

Первый матч в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 был сыгран уже 10 августа — спустя лишь 26 дней после финала Чемпионата Мира в России. Некоторые игроки, включая представителей сборной Англии, вернулись к тренировкам на неделе, когда стартовала кампания.

В то же время в испанской Ла Лиге начали играть 17 августа, в итальянской Серии А — 18 августа, а в немецкой Бундеслиге — и вовсе 24 августа. Саутгейт не понимает, почему Премьер-Лига не могла поступить так же.

"Я правда не понимаю, почему наша лига стартовала так рано, но это случилось, и это поставило клубы в действительно сложное положение".

"Некоторые клубы просто не могли выставить состав на матч без сборников... Взгляните на "Тоттенхэм", многие игроки которого участвовали в полуфиналах Чемпионата Мира. Тренерам этих клубов было очень сложно, практически невозможно".

"Пока мы не вернулись с турнира, я даже не смотрел, когда стартует сезон. Возможно, они ожидали, что мы вернемся домой к концу июня! Остальной же мир планировал задержаться там до середины июля".

"Думаю, каждый знал, когда будут финал и полуфиналы и какое время будут отсутствовать игроки".

"Это слегка похоже на ситуацию с нашими клубами в Лиге Чемпионов. Некоторые лиги в Европе помогают своим клубам и приспосабливают под них расписание. Уверен, наши клубы оценили бы это, потому что в конце концов они представляют английский футбол, и все мы хотим, чтобы они были успешны", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.



Метки Премьер-Лига, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2018 10:00

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  1. moneymaker 15.10.2018 12:18 # moneymaker
    Далбаеб, уаолят же скоро за такой язык длинный в сторону фа

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  2. vyrentz 15.10.2018 11:44 # vyrentz
    Потому что ПЛ клала болт на проблемы сборной и футболистов. ФА много пиздит на судей, но абсолютно насасывает ПЛ.

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  3. pavlix76 15.10.2018 10:54 # pavlix76
    Но там в руководстве сидят старые стагнаты, поэтому ничего не будят менять.

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  4. chebrec 15.10.2018 10:33 # chebrec
    Ждать некогда бабки на кону

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