Саутгейт считает, что сезон Премьер-Лиги стартовал слишком рано

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что этот сезон Премьер-Лиги стартовал слишком рано.

Первый матч в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 был сыгран уже 10 августа — спустя лишь 26 дней после финала Чемпионата Мира в России. Некоторые игроки, включая представителей сборной Англии, вернулись к тренировкам на неделе, когда стартовала кампания.



В то же время в испанской Ла Лиге начали играть 17 августа, в итальянской Серии А — 18 августа, а в немецкой Бундеслиге — и вовсе 24 августа. Саутгейт не понимает, почему Премьер-Лига не могла поступить так же.



"Я правда не понимаю, почему наша лига стартовала так рано, но это случилось, и это поставило клубы в действительно сложное положение".



"Некоторые клубы просто не могли выставить состав на матч без сборников... Взгляните на "Тоттенхэм", многие игроки которого участвовали в полуфиналах Чемпионата Мира. Тренерам этих клубов было очень сложно, практически невозможно".



"Пока мы не вернулись с турнира, я даже не смотрел, когда стартует сезон. Возможно, они ожидали, что мы вернемся домой к концу июня! Остальной же мир планировал задержаться там до середины июля".



"Думаю, каждый знал, когда будут финал и полуфиналы и какое время будут отсутствовать игроки".



"Это слегка похоже на ситуацию с нашими клубами в Лиге Чемпионов. Некоторые лиги в Европе помогают своим клубам и приспосабливают под них расписание. Уверен, наши клубы оценили бы это, потому что в конце концов они представляют английский футбол, и все мы хотим, чтобы они были успешны", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.