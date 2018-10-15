Стерлинг уверен, что будет забивать голы за сборную Англии

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг уверен, что вское сможет прервать свою голевую засуху в сборной Англии.

К своим 23 годам Стерлинг провел уже 45 матчей за национальную команду, но отличился лишь дважды — последний раз еще против Эстонии в октябре 2015.



На протяжении Чемпионата Мира в России Рахима нещадно критиковали за расточительность возле чужих ворот, однако сам игрок сохраняет уверенность, что начнет много забивать в сборной, как начал это делать в своем клубе в прошлом сезоне.



"Самое главное — продолжать создавать голевую угрозу. Будучи немного моложе, я был не слишком заинтересован в том, чтобы забивать голы. Я хотел выглядеть красиво или показывать людям, что обладаю многими способностями".



"Но теперь я начал понимать, что никто не вспоминает те красивые вещи, которые ты делаешь на поле. Все определяет твоя эффективность и то, что ты делаешь для команды".



"Я понял это в процессе роста и развития, и теперь я должен использовать это, особенно в сборной. Мне нужно начать забивать эти голы".



"Думаю, я стал более устремлен к тому, чтобы оказываться в штрафной и наносить завершающий удар, тогда как прежде я уходил на фланг и пытался обыграть оппонента. Теперь я стараюсь завершать атаки и забивать самостоятельно".



"Я стал гораздо увереннее в штрафной площади и около нее, поэтому я чувствую, что эти голы ко мне придут, как стали приходить в "Сити", — цитирует Стерлинга The Telegraph.