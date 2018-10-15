Азар: "Если вы на пять минут остаетесь без мяча, Сарри впадает в безумие"

Маурицио Сарри и Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что наставник Маурицио Сарри приходит в ярость, когда команда надолго лишается мяча.

Заступив на тренерский мостик "синих" минувшим летом, Сарри заставил лондонскую команду играть в атакующий футбол с упором на контроль мяча.

Азар считает, что этот стиль очень отличается от того, как "Челси" играл при Антонио Конте и Жозе Моуриньо, однако Эден предпочитает именно такой футбол.

"У меня есть ощущение, что я могу нанести удар откуда угодно и забить. В этом сезоне мы стали больше владеть мячом. Сарри отличается от Конте и Моуриньо. Если вы хотя бы на пять минут остаетесь без мяча, он впадает в безумие".

"Могу ли я назвать себя лучшим игроком в мире? Если лучший игрок в мире — это тот, кто забивает больше всех голов, то я не лучший", — сообщил Азар Telefoot.



Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 15.10.2018 08:40 # chebrec
    Браво ребятам!

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  2. naby-keita 15.10.2018 08:39 # naby-keita
    слишком много этой хуйни из Лиги Европы.

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