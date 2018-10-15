"Милан" может вернуть Бакайоко "Челси" в январе

Тьемуэ Бакайоко "Милан" задумывается о том, чтобы досрочно расторгнуть соглашение с "Челси" по аренде полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Бакайоко довольно невыразительно отыграл свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж" после перехода из "Монако" за 40 миллионов фунтов. Возглавив "синих" минувшим летом, Маурицио Сарри сделал ставку в центре поля на других игроков, а Тьемуэ сослал в аренду.

Однако командировка 24-летнего француза в Италию пока что складывается кошмарно. Бакайоко до сих пор не выходил в стартовом составе "Милана" в рамках Серии А и всего принял участие лишь в шести матчах.

Главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо уже неоднократно высказывал свои претензии по поводу Тьемуэ, говоря о "дефектах" в игре полузащитника.

Как стало известно Corriere dello Sport, боссы клуба с "Сан Сиро" дают время Бакайоко до ноября, чтобы улучшить свою игру. Если Тьемуэ не прибавит, то с возобновлением трансферного окна в январе будет отправлен назад в "Челси".



Метки Бакайоко, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 15.10.2018 08:41 # naby-keita
    в Челси местные негры не приняли чужого негра и отправили в Милан, где негров вообще нет, лол.
    Тимон, братан, не надо отчаиваться. Лучшие дни еще впереди.

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  2. chebrec 15.10.2018 07:17 # chebrec
    Вот это поворот

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  3. superglor 15.10.2018 07:12 # superglor
    15.07.2017 18:52 #
    bezviz
    хейтерки, ну где вы? пид0разы))) засовывайте свою копипасту в жеппу, Челси взял еще одного будущего мирового футбола! ахаха)

    15.07.2017 18:55 #
    bezviz
    уже представляю как железобетонный центр Канте-Бакайоко просто рвут всяких эрир и кокеленов в очко, попутно ссут на бестолковки из фапла)))))

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