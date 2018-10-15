"Милан" может вернуть Бакайоко "Челси" в январе
"Милан" задумывается о том, чтобы досрочно расторгнуть соглашение с "Челси" по аренде полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
Бакайоко довольно невыразительно отыграл свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж" после перехода из "Монако" за 40 миллионов фунтов. Возглавив "синих" минувшим летом, Маурицио Сарри сделал ставку в центре поля на других игроков, а Тьемуэ сослал в аренду.
Однако командировка 24-летнего француза в Италию пока что складывается кошмарно. Бакайоко до сих пор не выходил в стартовом составе "Милана" в рамках Серии А и всего принял участие лишь в шести матчах.
Главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо уже неоднократно высказывал свои претензии по поводу Тьемуэ, говоря о "дефектах" в игре полузащитника.
Как стало известно Corriere dello Sport, боссы клуба с "Сан Сиро" дают время Бакайоко до ноября, чтобы улучшить свою игру. Если Тьемуэ не прибавит, то с возобновлением трансферного окна в январе будет отправлен назад в "Челси".
15.10.2018 07:00
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Последние комментарии:
в Челси местные негры не приняли чужого негра и отправили в Милан, где негров вообще нет, лол.
Тимон, братан, не надо отчаиваться. Лучшие дни еще впереди.
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Вот это поворот
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15.07.2017 18:52 #
bezviz
хейтерки, ну где вы? пид0разы))) засовывайте свою копипасту в жеппу, Челси взял еще одного будущего мирового футбола! ахаха)
15.07.2017 18:55 #
bezviz
уже представляю как железобетонный центр Канте-Бакайоко просто рвут всяких эрир и кокеленов в очко, попутно ссут на бестолковки из фапла)))))
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