"Милан" может вернуть Бакайоко "Челси" в январе

"Милан" задумывается о том, чтобы досрочно расторгнуть соглашение с "Челси" по аренде полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Бакайоко довольно невыразительно отыграл свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж" после перехода из "Монако" за 40 миллионов фунтов. Возглавив "синих" минувшим летом, Маурицио Сарри сделал ставку в центре поля на других игроков, а Тьемуэ сослал в аренду.



Однако командировка 24-летнего француза в Италию пока что складывается кошмарно. Бакайоко до сих пор не выходил в стартовом составе "Милана" в рамках Серии А и всего принял участие лишь в шести матчах.



Главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо уже неоднократно высказывал свои претензии по поводу Тьемуэ, говоря о "дефектах" в игре полузащитника.



Как стало известно Corriere dello Sport, боссы клуба с "Сан Сиро" дают время Бакайоко до ноября, чтобы улучшить свою игру. Если Тьемуэ не прибавит, то с возобновлением трансферного окна в январе будет отправлен назад в "Челси".