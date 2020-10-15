Кэррик не считает, что Моуриньо отступил от традиций "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что Жозе Моуриньо сохраняет верность традициям клуба, доверяя молодежи.

Собственные воспитанники "Юнайтед", включая знаменитый "Класс 92", всегда были неотъемлемой частью клуба с "Олд Траффорд", находясь на первых ролях и делая большой вклад в общий успех.

С приходом Моуриньо на тренерский мостик появились опасения, что "Юнайтед" отступит от многолетних традиций и перестанет доверять молодежи, однако Кэррик убежден, что этого не случилось.

"Он следует истории. Тренер ставит в состав Маркусу Рэшфорда и дает ему играть. В прошлом году он ввел в состав Скотта Мактоминей, который играет матчи, в том числе большие матчи. Он заслуживает большой похвалы за это".

"Люди говорят, что молодежи стало сложнее. Но это вызов для нас как для клуба и для всего английского футбола. Возможно, уже нельзя поставлять своих воспитанников десятками, но по пять-шесть — вполне. Нужно лишь обеспечить это", — цитирует Кэррика Daily Mail.



Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 15.10.2018 08:42 # naby-keita
    откуда воспитаннику Вест Хэма и Тоттенщита знать про традиции М.Ю.?!
    Этот даун сошёл с ума.

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  2. gerrard08 15.10.2018 06:17 # gerrard08
    Ну качество предоставляемого сервиса арбитрам значительно упало. Это видно по справедливым результатам.

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  3. chebrec 15.10.2018 06:06 # chebrec
    Скоулз не согласен

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