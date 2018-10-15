Анонс матча Испания — Англия

В выездном матче против сборной Испании англичане постараются не лишиться последних шансов на выход в финальную стадию Лиги Наций.

Начав свой путь в экспериментальном турнире УЕФА с домашнего поражения от испанцев на "Уэмбли" (1:2) в сентябре, затем англичане сыграли без голов против Хорватии и теперь имеют в своем активе лишь одно очко.



У испанцев очков уже шесть, и еще одна победа гарантирует им первую строчку в Группе A4, а вместе с ней и путевку в финальную стадию Лиги Наций, которая запланирована на следующее лето.



Испания окончательно оставила позади разочарование от своего выступления на ЧМ-2018 и после прихода Луиса Энрике на тренерский мостик переживает перерождение, забив 12 голов в трех матчах.



"То, как они играют, слегка изменилось, они обзавелись новым тренером, тренером топ-уровня. И хотя их стиль и философия очень похожи на то, что было прежде, тактически они играют немного иначе. В финальной трети поля от них исходит более направленная угроза. На данный момент это самое большое испытание в европейском футболе, если не мировом", — сообщил главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.



Испания выиграла все четыре последних встречи с англичанами на своем поле с общим счетом 6:0.



Англия одержала три победы в 13 последних матчах против Испании, включая лишь одну в семи последних.



Последним английским голкипером, сумевшим не пропустить на выезде против сборной Испании, был Питер Шилтон в марте 1980.



Последняя победа англичан в гостях у Испании датируется февралем 1987 (2:4). Все четыре гола команды Бобби Робсона тогда забил Гари Линекер.



Испания не знает поражений дома уже 38 матчей кряду, если считать только соревновательные.



Англичане не знают побед уже четыре соревновательных матча кряду.



Саутгейт заранее пообещал, что дисквалифицированного Джона Стоунса в центре обороны сборной Англии заменит Джо Гомес. Джордан Хендерсон также отбывает дисквалификацию, и вместо него должен появиться Харри Уинкс. Также с первых минут может выйти Джейдон Санчо, ярко появившийся на замену против Хорватии.



Лига Наций. Группа A4

Сборная Испании — сборная Англии

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин". 21:45 Онлайн-трансляция