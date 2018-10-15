Эдин Джеко открыт к возвращению в Премьер-Лигу

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко признался, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу, но опасается, что для этого уже слишком поздно.

Ранее в своей карьере Джеко на протяжении пяти сезонов выступал за "Манчестер Сити", выиграв за это время два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.



Достоверно известно, что в январе этого года 32-летний босниец был в шаге от перехода в "Челси", однако в последний момент сделка сорвалась, и "синие" приобрели Оливье Жиру из "Арсенала" вместо Джеко.



Однако Эдин, забивший 72 гола в 189 матчах за "Сити" и отличившийся 78 раз после перехода в "Рому", не закрывает дверь перед Премьер-Лигой.



"Что касается моего возвращения в Премьер-Лигу, то для этого, возможно, слишком поздно. Однако ты никогда не знаешь наверняка".



"Я провел там четыре с половиной года и получал удовольствие от каждой минуты каждого матча. Я люблю Премьер-Лигу и Англию, поэтому посмотрим. В данный момент я счастлив в Риме", — рассказал Джеко Sky Sports.