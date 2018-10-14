Серхио Рамос восхищается Кейном

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос признался в симпатиях к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

В понедельник вечером испанцы примут в Севилье англичан с намерением досрочно оформить победу в Группе A4 Лиги Наций и гарантировать себе участие в финальной стадии турнира, намеченной на лето.



В преддверии этого матча Рамос дал свою оценку соперника, особенно выделив Кейна как наиболее опасного игрока сборной Англии. Серхио даже считает, что Харри смог бы с успехом выступать в Ла Лиге.



"Кто из игроков английской сборной мог бы выступать в Испании? Я под большим впечатлением от них всех. В Премьер-Лиге есть некоторые игроки, которые делают акцент на физической борьбе. Но также там есть очень техничные игроки. Давайте начнем с Харри Кейна. Он хорош в физической борьбе, но также он может удивить своей техникой. Он удивляет многих людей, но не меня".



"Он отлично оснащен технически, но там есть и другие игроки с отличной техникой, и поэтому они опасны. Я могу заверить вас, что мы изучали их по видео. Мы постараемся сдержать Харри Кейна. Если он не забьет, это будет очень хорошим знаком для нас".



"Мы знаем, что на этом уровне всегда очень сложно. Это невероятно. Мы знаем, что нам будет противостоять великолепная сборная в лице Англии. Мы провели замечательный матч на "Уэмбли" (в сентябре), но все еще можем прибавить".



"Они великолепно выступили на Чемпионате Мира, добравшись до полуфинала и проявив свой характер, несмотря на очень молодой состав. Они очень опасны", — цитирует Рамоса Daily Mirror.