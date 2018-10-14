Косьелни ушел из сборной Франции, напоследок раскритиковав Дешама

Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни объявил о завершении карьеры в сборной Франции, заодно упрекнув главного тренера чемпионов Мира Дидье Дешама.

Получив повреждение ахилла в полуфинальном матче Лиги Европы против "Атлетико" в прошлом сезоне, Косьелни был вынужден пропустить триумфальный для французов Чемпионат Мира в России.



В данный момент 33-летний защитник все еще восстанавливается после травмы, однако отсутствие поддержки со стороны Дешама заставило Лорана объявить об уходе из сборной, за которую он провел 51 матч.



"Он (Дешам) позвонил мне лишь однажды, когда у меня был День рождения в сентябре. Больше он не контактировал со мной. Многие люди меня разочаровали, не только тренер. Такое ощущение, будто тебя предали".



"Победа сборной Франции на Чемпионате Мира причинила мне больше психологического ущерба, чем моя травма".



"Думаю, я выкладывался без остатка ради сборной Франции. Мне 33, я принял участие в двух Евро, одном Чемпионате Мира. Сейчас у Франции замечательное поколение игроков. Моя травма ничего не меняет. Для меня все кончено в сборной".



"Когда ты в хорошей форме, у тебя много друзей. Когда ты травмирован... После определенного промежутка времени тебя забывают", — сообщил Косьелни в эфире Canal+.