Гвардиола не считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команду нельзя рассматривать фаворитом на победу в Лиге Чемпионов.

Проиграв дома "Лиону", "горожане" были отброшены на второе место в своей группе Лиги Чемпионов, однако букмекеры считают клуб с "Этихад" главным фаворитом европейского турнира.



Гвардиола, под руководством которого "Сити" ранее достигал 1/8 и 1/4 финала Лиги Чемпионов, с этим прогнозом согласиться не может и считает, что есть более достойные команды.



"Манчестер Сити" не может рассматриваться как фаворит на победу в Лиге Чемпионов. Максимум нашего клуба в этом соревновании — полуфинал, и если честно, я не знаю, созрели ли мы для победы".



"Когда ты будешь чувствовать, что готов к победе, то должен сделать это. Скоро в Лигу Чемпионов вернется "Милан", который знает, каково это побеждать в этом соревновании. Фавориты — это команды, которые обладают традициями и историей: "Барселона", "Реал" и "Ювентус".



"Юве" становится каждый раз ближе, а теперь они пригласили Криштиану Роналду, и они словно говорят этим: "Мы хотим, чтобы этот год был нашим". Также есть "Атлетико" со своей игрой дома", — цитирует Гвардиолу The Times.