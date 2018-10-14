Президент "Челси" раскритиковал ФФП

Брюс Бак Президент "Челси" Брюс Бак считает, что правила финансового фейр-плей делают невозможными феномены вроде его собственного клуба и "Манчестер Сити".

Благодаря внушительным инвестициям российского миллиардера Романа Абрамовича "синие" стал грозной силой не только на внутренней, но и на европейской арене. В 2005 "Челси" впервые за полвека выиграл высший дивизион Англии, а в 2012 впервые в своей истории отпраздновал победу в Лиге Чемпионов.

Огромных успехов благодаря щедрым тратам своих владельцев из Абу-Даби добился и "Сити", однако введенный УЕФА в 2011 году финансовый фейр-плей закрывает дорогу к подобному революционному развитию клуба.

"Будучи болельщиком клуба из пятого дивизиона Англии, вы могли мечтать, что однажды вы выиграете Премьер-Лигу. Один из минусов ФФП — это то, что теперь с этой мечтой покончено. С ФФП это теперь невозможно".

"То, что сделал "Челси" в 2003 году и сделал "Манчестер Сити" пятью годами позже, теперь практически невозможно из-за ФФП", — цитирует Бака Sky Sports.



Метки Бак, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2018 20:00

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  1. ccchelsea 14.10.2018 21:05 # ccchelsea
    Всё по делу. Абрам бедняга теперь не может покупать кого захочет. Приходится Дринкуотеров покупать.

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  2. chebrec 14.10.2018 20:56 # chebrec
    Разогнать ффп.
    Нужен красивый футбол мощные футболисты больше кубков.

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  3. fanstevengerrard 14.10.2018 20:45 # fanstevengerrard
    Жалуется, что нельзя купить титул, бедненький.

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  4. staryi-eblan 14.10.2018 20:28 # staryi-eblan
    ""синие" стали грозной силой не только на внутренней, но и на европейской арене"

    С 2013 года Синие "грозной силой" не считаются на евроарене, если учитывать статус кубка Лиги Европы, а если нет, то с 2012 уже подсчет следует вести. Итого - 6 лет, как они не являются командой уровня ЛЧ

    Надо быть хоть немного объективнее

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  5. dexter 14.10.2018 20:04 # dexter
    Типичный бестолковый пенс. Что мешает, развивать клуб, шаг за шагом, постепенно расти в классе.

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  6. danny949494 14.10.2018 20:03 # danny949494
    Хорошо же)

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