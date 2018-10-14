Президент "Челси" раскритиковал ФФП
Президент "Челси" Брюс Бак считает, что правила финансового фейр-плей делают невозможными феномены вроде его собственного клуба и "Манчестер Сити".
Благодаря внушительным инвестициям российского миллиардера Романа Абрамовича "синие" стал грозной силой не только на внутренней, но и на европейской арене. В 2005 "Челси" впервые за полвека выиграл высший дивизион Англии, а в 2012 впервые в своей истории отпраздновал победу в Лиге Чемпионов.
Огромных успехов благодаря щедрым тратам своих владельцев из Абу-Даби добился и "Сити", однако введенный УЕФА в 2011 году финансовый фейр-плей закрывает дорогу к подобному революционному развитию клуба.
"Будучи болельщиком клуба из пятого дивизиона Англии, вы могли мечтать, что однажды вы выиграете Премьер-Лигу. Один из минусов ФФП — это то, что теперь с этой мечтой покончено. С ФФП это теперь невозможно".
"То, что сделал "Челси" в 2003 году и сделал "Манчестер Сити" пятью годами позже, теперь практически невозможно из-за ФФП", — цитирует Бака Sky Sports.
14.10.2018 20:00
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Всё по делу. Абрам бедняга теперь не может покупать кого захочет. Приходится Дринкуотеров покупать.
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Разогнать ффп.
Нужен красивый футбол мощные футболисты больше кубков.
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Жалуется, что нельзя купить титул, бедненький.
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""синие" стали грозной силой не только на внутренней, но и на европейской арене"
С 2013 года Синие "грозной силой" не считаются на евроарене, если учитывать статус кубка Лиги Европы, а если нет, то с 2012 уже подсчет следует вести. Итого - 6 лет, как они не являются командой уровня ЛЧ
Надо быть хоть немного объективнее
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Типичный бестолковый пенс. Что мешает, развивать клуб, шаг за шагом, постепенно расти в классе.
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Хорошо же)
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