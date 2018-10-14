Президент "Челси" раскритиковал ФФП

Президент "Челси" Брюс Бак считает, что правила финансового фейр-плей делают невозможными феномены вроде его собственного клуба и "Манчестер Сити".

Благодаря внушительным инвестициям российского миллиардера Романа Абрамовича "синие" стал грозной силой не только на внутренней, но и на европейской арене. В 2005 "Челси" впервые за полвека выиграл высший дивизион Англии, а в 2012 впервые в своей истории отпраздновал победу в Лиге Чемпионов.



Огромных успехов благодаря щедрым тратам своих владельцев из Абу-Даби добился и "Сити", однако введенный УЕФА в 2011 году финансовый фейр-плей закрывает дорогу к подобному революционному развитию клуба.



"Будучи болельщиком клуба из пятого дивизиона Англии, вы могли мечтать, что однажды вы выиграете Премьер-Лигу. Один из минусов ФФП — это то, что теперь с этой мечтой покончено. С ФФП это теперь невозможно".



"То, что сделал "Челси" в 2003 году и сделал "Манчестер Сити" пятью годами позже, теперь практически невозможно из-за ФФП", — цитирует Бака Sky Sports.