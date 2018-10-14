Фабиньо верит, что Мане может стать одним из лучших игроков в мире

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо убежден, что его партнер по команде Садио Мане способен вырасти в одного из лучших игроков.

В период выступлений за "красных" Мане неустанно прогрессирует, а на старте этого сезона и вовсе играет роль первой скрипки в нападении, затмив Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха. Именно Садио является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-Лиге с четырьмя голами.



По словам Фабиньо, он восхищался 26-летним сенегальцем еще до своего переезда из "Монако" минувшим летом. При этом бразилец видит у Мане огромный потенциал для дальнейшего развития.



"Садио Мане — превосходный игрок. До своего перехода в "Ливерпуль" я видел его по телевизору, и он очень мне нравился".



"Он очень быстр и очень умен. У него есть все, чтобы продолжать расти и стать одним из лучших игроков в мире. Надеюсь, он надолго останется у нас. Выступать бок о бок с ним — одно удовольствие", — сообщил Фабиньо Goal.