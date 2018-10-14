Лукаку не исключил, что уедет в Италию
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался в симпатиях к "Ювентусу", не исключив переезд в Италию.
Младший брат Ромелу Джордан успешно выступает в Серии А за "Лацио". На вопрос репортера, готов ли он сам перебраться в Италию, Лукаку ответил утвердительно, также рассказав о своих предпочтениях в Серии А.
"Переезд в Италию? Почему бы и нет? Я надеюсь поиграть там. У того же "Ювентуса" отличный проект, они становятся сильнее с каждым сезоном. У них одна из лучших команд Европы, шикарный тренер и просто превосходный состав", - цитирует Лукаку La Gazzetta dello Sport.
14.10.2018 18:00
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