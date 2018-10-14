"Боруссия" хочет Фила Фодена

Фил Фоден Вслед за Джейдоном Санчо дортмундская "Боруссия" готова подписать из "Манчестер Сити" полузащитника Фила Фодена.

Фоден находится в системе "Сити" с шести лет, но его действующий контракт истекает уже летом 2020 года. Из-за дефицита игровой практики на "Этихад" англичанин не спешит продлевать соглашение.

Ситуацией с туманным будущим Фила может воспользоваться "Боруссия", утверждает Daily Mail. Клуб Бундеслиги интересуется 18-летним Фоденом наряду с "РБ Лейпциг" и ПСЖ.

В качестве аргумента "Боруссия" может предложить пример Джейдона Санчеса. Прошлым летом воспитанник академии "Сити" отказался от нового контракта с "горожанами", а теперь получает стабильную практику в Бундеслиге и даже вызывается в сборную Англии. Очевидно, что Фоден не отказался бы от такой перспективы.




Метки Боруссия, Манчестер Сити, Фоден

Автор foxmcfc   

Дата 14.10.2018 17:00

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  1. suddenly 14.10.2018 17:22 # suddenly
    Пусть забирают с опцией обратного выкупа. И все довольны.

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  2. cunningham 14.10.2018 17:19 # cunningham
    если и отпустят то в аренду, пеп в него верит.

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