"Боруссия" хочет Фила Фодена

Вслед за Джейдоном Санчо дортмундская "Боруссия" готова подписать из "Манчестер Сити" полузащитника Фила Фодена.

Фоден находится в системе "Сити" с шести лет, но его действующий контракт истекает уже летом 2020 года. Из-за дефицита игровой практики на "Этихад" англичанин не спешит продлевать соглашение.



Ситуацией с туманным будущим Фила может воспользоваться "Боруссия", утверждает Daily Mail. Клуб Бундеслиги интересуется 18-летним Фоденом наряду с "РБ Лейпциг" и ПСЖ.



В качестве аргумента "Боруссия" может предложить пример Джейдона Санчеса. Прошлым летом воспитанник академии "Сити" отказался от нового контракта с "горожанами", а теперь получает стабильную практику в Бундеслиге и даже вызывается в сборную Англии. Очевидно, что Фоден не отказался бы от такой перспективы.