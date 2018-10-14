"Боруссия" хочет Фила Фодена
Вслед за Джейдоном Санчо дортмундская "Боруссия" готова подписать из "Манчестер Сити" полузащитника Фила Фодена.
Фоден находится в системе "Сити" с шести лет, но его действующий контракт истекает уже летом 2020 года. Из-за дефицита игровой практики на "Этихад" англичанин не спешит продлевать соглашение.
Ситуацией с туманным будущим Фила может воспользоваться "Боруссия", утверждает Daily Mail. Клуб Бундеслиги интересуется 18-летним Фоденом наряду с "РБ Лейпциг" и ПСЖ.
В качестве аргумента "Боруссия" может предложить пример Джейдона Санчеса. Прошлым летом воспитанник академии "Сити" отказался от нового контракта с "горожанами", а теперь получает стабильную практику в Бундеслиге и даже вызывается в сборную Англии. Очевидно, что Фоден не отказался бы от такой перспективы.
14.10.2018 17:00
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Пусть забирают с опцией обратного выкупа. И все довольны.
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если и отпустят то в аренду, пеп в него верит.
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