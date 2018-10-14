Александер-Арнольд назвал Гомеса "мини-Ван Дейком"

Юниор "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд считает, что его партнер по команде Джо Гомес является одним из лучших защитников Премьер-Лиги и во многом походит на Виргила Ван Дейка.

Воспользовавшись травмами Жоэля Матипа и Деяна Ловрена на старте сезона, 21-летний Гомес утвердился в качестве основного партнера Ван Дейка по центру обороны "красных". Джо принял участие в 10 из 11 матчей мерсисайдского клуба.



Александер-Арнольд остался под впечатлением от игры Гомеса, которого он даже в шутку называет уменьшенной копией самого дорогого защитника мира.



"В этом сезоне Джо показывает, что является игроком топ-уровня. Несмотря на юный возраст, он один из лучших на своей позиции в лиге. Это требует определенных усилий, поэтому нужно отдать ему должное, особенно учитывая те препятствия, которые он преодолел".



"Он обладает безмерной жаждой и стремлением к успеху, он хочет продолжать развиваться и становиться лучше. Это видно каждый день по тому, как он относится к тренировкам".



"Ему очень помогло то, какие отношения у него установились с Ван Дейком. Наверное, он слегка видит в Виргиле ролевую модель для себя. Временами он словно мини-Ван Дейк!" — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports.