Азар не будет конфликтовать с "Челси" из-за "Реала"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что не будет ссориться со своим клубом, требуя перехода в "Реал".

Мысль о возможном переходе в "Реал" Азар публично высказал еще минувшим летом, однако Эден смиренно принял решение "синих" не отпускать его в трудное для клуба время.

В этот международный перерыв 27-летний бельгиец заявил, что по-прежнему мечтает поиграть за Королевский клуб, однако это мечта не заставит Азара идти на конфликт с "Челси".

"Летом "Челси" дал мне четко понять, что я не смогу покинуть клуб. Я смирился с этим. В любом случае, остался бы я или ушел, я все равно был бы счастлив. Я совершенно не жалею об этом решении".

"Когда принимаются какие-либо решения, которые тебе не нравятся, ты можешь дуться из-за них, а часто бывает, что последнее слово остается за тобой. Но я бы никогда не стал конфликтовать с клубом. "Челси" дал мне так много. Я расстался в хороших отношениях с "Лиллем" и здесь хочу поступить так же".

"Трансфер в январе? Это невозможно", — сообщил Азар Telefoot.



Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2018 15:00

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  1. danny949494 14.10.2018 16:15 # danny949494
    Чемпионство + 50 млн и скатертью дорога.

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  2. ccchelsea 14.10.2018 15:20 # ccchelsea
    Слишком много Азара.

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  3. gerrard08 14.10.2018 15:16 # gerrard08
    Ну если он доработает до конца свой контракт, то это будет очень уважительно и корректно с его стороны. До какого он года кстати?

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  4. sisyazavr 14.10.2018 15:12 # sisyazavr
    Летом можно и отпустить..

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