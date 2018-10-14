Азар не будет конфликтовать с "Челси" из-за "Реала"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что не будет ссориться со своим клубом, требуя перехода в "Реал".

Мысль о возможном переходе в "Реал" Азар публично высказал еще минувшим летом, однако Эден смиренно принял решение "синих" не отпускать его в трудное для клуба время.



В этот международный перерыв 27-летний бельгиец заявил, что по-прежнему мечтает поиграть за Королевский клуб, однако это мечта не заставит Азара идти на конфликт с "Челси".



"Летом "Челси" дал мне четко понять, что я не смогу покинуть клуб. Я смирился с этим. В любом случае, остался бы я или ушел, я все равно был бы счастлив. Я совершенно не жалею об этом решении".



"Когда принимаются какие-либо решения, которые тебе не нравятся, ты можешь дуться из-за них, а часто бывает, что последнее слово остается за тобой. Но я бы никогда не стал конфликтовать с клубом. "Челси" дал мне так много. Я расстался в хороших отношениях с "Лиллем" и здесь хочу поступить так же".



"Трансфер в январе? Это невозможно", — сообщил Азар Telefoot.