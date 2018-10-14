Ван Дейк досрочно возвращается из сборной Голландии с травмой ребер

Вслед за нападающим Мохамедом Салахом международный перерыв принес неприятные для "Ливерпуля" новости и насчет защитника Виргила Ван Дейка, который досрочно возвращается из сборной Голландии с обострением травмы ребер.

Напомним, в минувшую пятницу Салах помог сборной Египта отпраздновать победу над Свазилендом в рамках отбора к Кубку Африки, отметившись голом прямым ударом с углового, но также получил мышечную травму, характер которой еще предстоит установить медикам "Ливерпуля".



А сегодня — на следующий день после крупной победы голландцев над сборной Германии со счетом 3:0 в Лиге Наций — стало известно, что Ван Дейк не останется на матч против Бельгии в Брюсселе и досрочно вернется в расположение своего клуба.



Как сообщает Liverpool Echo, Виргила вновь беспокоят ребра, проблемы с которыми у него впервые возникли в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в прошлом месяце, когда самому дорогому защитнику мира даже потребовалась вынужденная замена.



С тех пор Ван Дейк помог "красным" в матчах против "Челси", "Наполи" и "Манчестер Сити", каждый раз преодолевая болевой барьер.