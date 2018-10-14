Эмери попросил "Арсенал" не продлевать контракт с Рэмси
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери причастен к тому, что "канониры" отказались продлевать контракт с полузащитником Аароном Рэмси.
На старте сезона "канониры" внезапно отозвали предложение 27-летнему полузащитнику о новом контракте. Агентство, представляющее интересы Аарона, уже подтвердило, что грядущим летом Рэмси покинет "Арсенал" свободным агентом.
Тем временем, изданию Daily Mirror стало известно, что к решению не продлевать сотрудничество с игроком сборной Уэльса причастен лично Эмери. Именно испанец попросил клуб отозвать предложение о контракте с зарплатой в 185 тысяч фунтов в неделю.
По информации источника, летом Эмери надеется сделать сразу несколько приобретений и привести тех игроков, которые впишутся в его стиль. Новый контракт для Рэмси мог помешать этому, раздув зарплатную ведомость "Арсенала".
14.10.2018 14:00
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Последние комментарии:
как он быстро раскусил что вся топость ремси только в газетах и головах фанбоев
ещё и отозвал контракт - респект
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Долбаёб, в следующем сезоне будет работать с Сократисами.
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В Челси этого топа
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