Эмери попросил "Арсенал" не продлевать контракт с Рэмси

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери причастен к тому, что "канониры" отказались продлевать контракт с полузащитником Аароном Рэмси.

На старте сезона "канониры" внезапно отозвали предложение 27-летнему полузащитнику о новом контракте. Агентство, представляющее интересы Аарона, уже подтвердило, что грядущим летом Рэмси покинет "Арсенал" свободным агентом.



Тем временем, изданию Daily Mirror стало известно, что к решению не продлевать сотрудничество с игроком сборной Уэльса причастен лично Эмери. Именно испанец попросил клуб отозвать предложение о контракте с зарплатой в 185 тысяч фунтов в неделю.



По информации источника, летом Эмери надеется сделать сразу несколько приобретений и привести тех игроков, которые впишутся в его стиль. Новый контракт для Рэмси мог помешать этому, раздув зарплатную ведомость "Арсенала".