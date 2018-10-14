Эмери попросил "Арсенал" не продлевать контракт с Рэмси

Рэмси и Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери причастен к тому, что "канониры" отказались продлевать контракт с полузащитником Аароном Рэмси.

На старте сезона "канониры" внезапно отозвали предложение 27-летнему полузащитнику о новом контракте. Агентство, представляющее интересы Аарона, уже подтвердило, что грядущим летом Рэмси покинет "Арсенал" свободным агентом.

Тем временем, изданию Daily Mirror стало известно, что к решению не продлевать сотрудничество с игроком сборной Уэльса причастен лично Эмери. Именно испанец попросил клуб отозвать предложение о контракте с зарплатой в 185 тысяч фунтов в неделю.

По информации источника, летом Эмери надеется сделать сразу несколько приобретений и привести тех игроков, которые впишутся в его стиль. Новый контракт для Рэмси мог помешать этому, раздув зарплатную ведомость "Арсенала".




Метки Арсенал, Рэмси, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 14.10.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 864

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  1. pauk 14.10.2018 14:08 # pauk
    как он быстро раскусил что вся топость ремси только в газетах и головах фанбоев
    ещё и отозвал контракт - респект

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  2. ccchelsea 14.10.2018 14:02 # ccchelsea
    Долбаёб, в следующем сезоне будет работать с Сократисами.

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  3. chebrec 14.10.2018 14:01 # chebrec
    В Челси этого топа

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