Хендерсон: "Англии не хватает Лалланы"
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон считает, что его одноклубник по "Ливерпулю" Адам Лаллана смог бы решить проблемы "трех львов" с креативом.
В двух стартовых матчах Лиги Наций англичане забили всего один мяч. В гостевой игре с Хорватией команда Гарета Саутгейта всего пять раз пробила по воротам, причем дважды – после угловых.
Саутгейт не раз отмечал, что сборной не хватает игрока, схожего по качествам с Полом Гаскойном. По мнению Хендерсона, в обойме англичан есть такой футболист, и это Лаллана.
"Вероятно, таким игроком для нас может стать Адам Лаллана. Он всегда был важной частью "Ливерпуля" и сборной Англии. Нам не хватает его, нам не хватает его лучших качеств", - цитирует Хендерсона Daily Mirror.
14.10.2018 13:00
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И че? Уфе тоже не хватает лаланы, живем же как-то
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Твой бойфренд сам в этом виноват.
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