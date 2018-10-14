Хендерсон: "Англии не хватает Лалланы"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон считает, что его одноклубник по "Ливерпулю" Адам Лаллана смог бы решить проблемы "трех львов" с креативом.

В двух стартовых матчах Лиги Наций англичане забили всего один мяч. В гостевой игре с Хорватией команда Гарета Саутгейта всего пять раз пробила по воротам, причем дважды – после угловых.



Саутгейт не раз отмечал, что сборной не хватает игрока, схожего по качествам с Полом Гаскойном. По мнению Хендерсона, в обойме англичан есть такой футболист, и это Лаллана.



"Вероятно, таким игроком для нас может стать Адам Лаллана. Он всегда был важной частью "Ливерпуля" и сборной Англии. Нам не хватает его, нам не хватает его лучших качеств", - цитирует Хендерсона Daily Mirror.