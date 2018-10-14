Хендерсон: "Англии не хватает Лалланы"

Хендерсон и Лаллана Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон считает, что его одноклубник по "Ливерпулю" Адам Лаллана смог бы решить проблемы "трех львов" с креативом.

В двух стартовых матчах Лиги Наций англичане забили всего один мяч. В гостевой игре с Хорватией команда Гарета Саутгейта всего пять раз пробила по воротам, причем дважды – после угловых.

Саутгейт не раз отмечал, что сборной не хватает игрока, схожего по качествам с Полом Гаскойном. По мнению Хендерсона, в обойме англичан есть такой футболист, и это Лаллана.

"Вероятно, таким игроком для нас может стать Адам Лаллана. Он всегда был важной частью "Ливерпуля" и сборной Англии. Нам не хватает его, нам не хватает его лучших качеств", - цитирует Хендерсона Daily Mirror.




Метки Лаллана, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 14.10.2018 13:00

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  1. mrjingles 14.10.2018 14:23 # mrjingles
    И че? Уфе тоже не хватает лаланы, живем же как-то

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  2. gerrard08 14.10.2018 13:53 # gerrard08
    Твой бойфренд сам в этом виноват.

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