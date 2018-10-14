Кейн считает, что стал жертвой собственного успеха
Нападающий сборной Англии Харри Кейн считает, что стал жертвой своего собственного успеха.
Безголевая серия Кейна в сборной Англии составляет уже шесть матчей и все больше удивляет прессу. По мнению Харри, в излишней критике виноват он сам: нападающий установил слишком высокую планку в предыдущие годы.
"Когда ты устанавливаешь такие высокие стандарты, а затем даешь небольшую слабину, люди начинают говорить об этом и критиковать тебя. Это правила игры, и я достаточно опытен, чтобы понимать их".
"Я лишь напомню, что иду вторым в списке лучших бомбардиров Премьер-Лиги. Да, мне хотелось бы больше забивать за Англию, но каждый нападающий проходит периоды, когда забивает меньше обычного".
"Самое главное, что я сосредоточен на своей работе и постоянном прогрессе. Не сомневайтесь, это будет моей мотивацией до конца карьеры", - цитирует Кейна Daily Mirror.
14.10.2018 12:00
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3-сезонка выдохлась как я и предсказывал.
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Пздц ЧСВ.
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4 сезонка
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