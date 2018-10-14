Кейн считает, что стал жертвой собственного успеха

Харри Кейн Нападающий сборной Англии Харри Кейн считает, что стал жертвой своего собственного успеха.

Безголевая серия Кейна в сборной Англии составляет уже шесть матчей и все больше удивляет прессу. По мнению Харри, в излишней критике виноват он сам: нападающий установил слишком высокую планку в предыдущие годы.

"Когда ты устанавливаешь такие высокие стандарты, а затем даешь небольшую слабину, люди начинают говорить об этом и критиковать тебя. Это правила игры, и я достаточно опытен, чтобы понимать их".

"Я лишь напомню, что иду вторым в списке лучших бомбардиров Премьер-Лиги. Да, мне хотелось бы больше забивать за Англию, но каждый нападающий проходит периоды, когда забивает меньше обычного".

"Самое главное, что я сосредоточен на своей работе и постоянном прогрессе. Не сомневайтесь, это будет моей мотивацией до конца карьеры", - цитирует Кейна Daily Mirror.




Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 14.10.2018 12:00

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  1. coon4 14.10.2018 12:59 # coon4
    3-сезонка выдохлась как я и предсказывал.

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  2. danny949494 14.10.2018 12:58 # danny949494
    Пздц ЧСВ.

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  3. quavo 14.10.2018 12:34 # quavo
    4 сезонка

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