Кейн считает, что стал жертвой собственного успеха

Нападающий сборной Англии Харри Кейн считает, что стал жертвой своего собственного успеха.

Безголевая серия Кейна в сборной Англии составляет уже шесть матчей и все больше удивляет прессу. По мнению Харри, в излишней критике виноват он сам: нападающий установил слишком высокую планку в предыдущие годы.



"Когда ты устанавливаешь такие высокие стандарты, а затем даешь небольшую слабину, люди начинают говорить об этом и критиковать тебя. Это правила игры, и я достаточно опытен, чтобы понимать их".



"Я лишь напомню, что иду вторым в списке лучших бомбардиров Премьер-Лиги. Да, мне хотелось бы больше забивать за Англию, но каждый нападающий проходит периоды, когда забивает меньше обычного".



"Самое главное, что я сосредоточен на своей работе и постоянном прогрессе. Не сомневайтесь, это будет моей мотивацией до конца карьеры", - цитирует Кейна Daily Mirror.