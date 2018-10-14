Лофтус-Чик просит "Челси" отпустить его в аренду

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик попросит "Челси" вновь отправить его в аренду, раз главный тренер Маурицио Сарри не подпускает его к основному составу.

Вернувшись из аренды в "Кристал Пэлас", англичанин рассчитывал на постоянную практику в "Челси", но его ожидания разошлись с реальностью. На старте сезона Сарри практически не доверят Рубену, предпочитая ему Росса Баркли и новичка Матео Ковачича.



В общей сложности Лофтус-Чик провел всего один матч с первых минут – против венгерского "Види" в рамках Лиги Европы. Естественно, что столь плачевная ситуация не устраивает 22-летнего игрока.



Как сообщает Daily Mail, Лофтус-Чик осознает, что ради игрового времени ему, вероятно, придется снова покинуть "Челси" на правах аренды. В январе Рубен попросит об этом боссов "синих".



Более того, на полузащитника уже выстроились целая очередь из претендентов. Помимо "Кристал Пэлас", где Рубен провел прошлый сезон, в услугах Лофтус-Чика заинтересован "Эвертон".