"Юнайтед" предпримет третью попытку заполучить Рэмси

"Манчестер Юнайтед" предпримет третью попытку заполучить полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси.

На текущей неделе Рэмси подтвердил, что не будет подписывать новый контракт и собирается покинуть "Эмирейтс" свободным агентом в конце сезона, однако у клуба могут быть другие планы, ведь январь представляет собой последнюю возможность для "канониров" выручить хоть какие-нибудь деньги за Аарона.



Самый серьезный интерес к игроку сборной Уэльса уже сейчас проявляет "Юнайтед". Главный тренер Жозе Моуриньо и исполнительный директор Эд Вудворд находятся на низком старте и готовы действовать, если кто-нибудь попробует перехватить Рэмси.



Достоверно известно, что заманить Аарона на "Олд Траффорд" пытался еще сэр Алекс Фергюсон в 2008 году, но тогда полузащитник предпочел сменить "Кардифф" на "Арсенал".



Также ходили слухи, что у "канониров" был вариант с продажей Рэмси минувшим летом. По информации Daily Mirror, этим клубом, который пытался переманить Аарона перед стартом сезона, был как раз "Юнайтед", сделав конкретный запрос насчет игрока.



"Красные дьяволы" надеются, что их третья попытка заполучить 27-летнего валлийца будет успешной, однако в сложившейся ситуации судьба Рэмси во многом зависит от него самого, что и признал экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер.



"Мы пытались заключить с ним новый контракт, и это все еще возможно. Я не знаю, что на самом деле происходит в "Арсенале". Сейчас Аарон Рэмси в сильном положении, и он использует это".



"Но я не знаю, как далеко готов зайти "Арсенал", предлагая ему новый контракт. Раньше это было моей ответственностью, но теперь уже нет. Я рад этому", — приводит слова Венгера Goal.