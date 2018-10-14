"Челси" предложил новый контракт Канте

"Челси" выдвинул предложение о новом контракте своему полузащитнику Нголо Канте.

После своего перехода из "Лестера" за 32 миллиона фунтов в 2016 году Канте стал чрезвычайно важным игроком для "синих", завоевав с лондонцами титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



С назначением Маурицио Сарри на должность главного тренера "Челси" роль Канте, возможно, стала менее выразительной, потому что итальянец подвинул Нголо из опорной зоны ближе к атаке, а своим дирижером в центре поля сделал новичка Жоржиньо.



Эта ситуация привлекла внимание ПСЖ, который с минувшего лета находится в поисках опорного полузащитника. Однако Daily Mirror стало известно, что "синие" предприняли упреждающий маневр, предложив Канте новый долгосрочный контракт.



Несмотря на смену амплуа, 27-летний француз остается ключевым игроком для Сарри, о чем свидетельствует тот факт, что Канте принял участие уже в 10 матчах в этом сезоне и даже отметился одним голом.