"Челси" предложил новый контракт Канте

Нголо Канте "Челси" выдвинул предложение о новом контракте своему полузащитнику Нголо Канте.

После своего перехода из "Лестера" за 32 миллиона фунтов в 2016 году Канте стал чрезвычайно важным игроком для "синих", завоевав с лондонцами титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги.

С назначением Маурицио Сарри на должность главного тренера "Челси" роль Канте, возможно, стала менее выразительной, потому что итальянец подвинул Нголо из опорной зоны ближе к атаке, а своим дирижером в центре поля сделал новичка Жоржиньо.

Эта ситуация привлекла внимание ПСЖ, который с минувшего лета находится в поисках опорного полузащитника. Однако Daily Mirror стало известно, что "синие" предприняли упреждающий маневр, предложив Канте новый долгосрочный контракт.

Несмотря на смену амплуа, 27-летний француз остается ключевым игроком для Сарри, о чем свидетельствует тот факт, что Канте принял участие уже в 10 матчах в этом сезоне и даже отметился одним голом.



Метки Канте, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2018 09:00

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  1. brown-ale 14.10.2018 09:59 # brown-ale
    Лучше продать и купить Игуаина. Сарри он не нужен.

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  2. mototroller 14.10.2018 09:34 # mototroller
    Да . Красава

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