Венгер уверен, что Анри будет успешен в "Монако"

Бывший рулевой "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что Тьерри Анри будет успешен в качестве главного тренера "Монако"

В субботу Анри получил свою первую самостоятельную работу на тренерском поприще, сменив во главе "Монако" уволенного двумя днями ранее Леонарду Жардима.



Таким образом, лучший бомбардир в истории "Арсенала" вернулся в клуб, с которого для него все начиналось, за который он провел более 100 матчей в Лиге 1 и в котором его заметил Венгер. Арсен верит, что у его соотечественника все сложится.



"Это хороший выбор, он обладает множеством талантов. Он очень умен и понимает футбол. Как и многие игроки, выступавшие на топ-уровне, у него есть все ингредиенты, чтобы стать успешным тренером. Конечно, еще требуется немного удачи и правильного настроя", — цитирует Венгера Sky Sports.