Сарри находит забавными разговоры о "Сарриболе"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что находит забавным, когда его философию называют "Саррибол".

Заступив на тренерский мостик "синих" минувшим летом, Сарри немедленно преобразил команду и заставил ее играть в ярко выраженный атакующий футбол, основанный на контроле мяча и игре в пас.



Английские Медиа и болельщики остались под впечатлением от нового стиля "Челси" и стали называть этот стиль "Сарриболом", однако Маурицио это кажется забавным.



"Все эти разговоры насчет Саррибола забавляют меня. Меня нет в социальных сетях, но я видел эти посты и видео болельщиков о том, как много мы играем в пас. Если честно, болельщики "Челси" не до конца уверены, что означает Саррибол. Они изобрели этот термин и постоянно произносят его в одно слово. Это очень забавно".



"Оказавшись здесь, я исполнил свою мечту. Я приближаюсь к "Стэмфорд Бридж" и слышу этот крик: "Маурициооооо!" Затем следуют эти кричалки, и хочется ущипнуть себя. Обычно фанаты ведут себя таким образом с теми, кто побеждал, но что выиграл я? Я не могу в это поверить", — цитирует Сарри Evening Standard.