Тихая революция Маурицио Сарри
После возьми туров Премьер-Лиги три команды идут вровень, набрав по 20 очков, и если "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" все ожидали увидеть соискателями чемпионского титула, то "Челси" в этой тройке оказался неожиданно. Маурицио Сарри удалось за очень короткий срок настроить игру новой для него команды и изменить микроклимат в раздевалке.
Нынешний "Челси" — достаточно специфический клуб. Потенциально эта команда способна на многое, что и доказывают два чемпионских титула за последние пят лет, выигранные при Моуриньо и Конте. Но ни в одном другом клубе Премьер-Лиги атмосфера в раздевалке не влияет на результаты команды так сильно, как на "Стэмфорд Бридж", да и нет тут команды с более нестабильным "настроением".
Роман Абрамович уже начинает привыкать к тому, что менеджеры на "Стэмфорд Бридж" не задерживаются, и команде постоянно нужны эмоциональные встряски и новые методы мотивации. Причем важна именно новизна — после жесткого диктатора Конте пришел значительно более мягкий и простой в обращении с игроками Сарри, чьи методы работы с командой привели к столь разительным переменам в "Челси" во многом именно потому, что пришел Маурицио после Конте.
Для коллектива, который "съел" уже двух харизматических менеджеров, Маурицио Сарри выглядел загадочным чудаком с привычкой выкуривать по несколько пачек сигарет в день и набором диких суеверий, которого все же стоило уважать. Репутация Сарри в последние годы была таковой, что даже при полном отсутствии трофеев его можно было отнести к числу топ-тренеров европейского футбола.
Когда Пеп Гвардиола говорит о том, что он влюблен в стиль "Наполи" Сарри, а затем ужинает вместе с Маурицио и Арриго Сакки перед тем, как Сарри назначают менеджером "Челси", это заставляет по-другому посмотреть на чудного итальянца даже эгоистичных звезд "Челси". Дальше же работает магнетизм личности Сарри — человека, который во главу угла в своих командах ставит получение удовольствия от работы и сам отдается ей без остатка, проводя на тренировочной базе по 12-14 часов.
Для "Челси" Сарри был не самым очевидным выбором при наличии альтернатив в лице Луиса Энрике и Томаса Тухеля ввиду неосторожности некоторых высказываний Маурицио в прошлом, по которым его можно было выставить расистом и сексистом. В Италии подобные обвинения можно предъявить половине тренеров и президентов Серии А, но никто и не подумает раздувать из этого скандал, но в Британии высказывания, подобные тем, что позволял себе Сарри, привели бы к немедленной отставке с катастрофическими последствиями. Но с другой стороны, Сарри казался идеальным наставником для команды, которая не сработалась с диктатором Конте, так как он далеко не так жестко относится к вопросам трансферной политики, как Антонио, и всегда готов работать с теми, кто у него есть в наличии.
Впрочем, "Челси" летом оказал Сарри максимальную поддержку, перехватив у "Манчестер Сити" игрока, которого Сарри видел фундаментальным для своей команды — за Жоржиньо не пожалели 50 миллионов фунтов, а сам игрок при прочих равных условиях, предложенных "Сити" и "Челси", прогнозируемо выбрал клуб, который принял его бывший тренер. Что важно было для Абрамовича и его правой руки в "Челси" Марины Грановской, Сарри оказался человеком, с которым действительно легко ладить.
Сарри — человек неглупый и понимающий, что на Туманном Альбионе царят немного другие нравы, чем у него на Родине. Несмотря на свои левые политические взгляды, острый язык и итальянскую традиционность во многих жизненных вопросах, которую могли бы в Британии заклеймить многими "измами", Сарри просто сосредоточился на футболе и той работе, которую ему необходимо было провести в "Челси". И не просто сосредоточился на тренировочном процессе, а окунулся в него с головой.
Итальянский журналист Стефано Болдрини говорит, что если у Конте в сутках было 24 часа, то у Сарри — 48. "В первые два месяца в "Челси" он проводил от 10 до 14 часов на базе клуба — между тренировочными полями и компьютером зависал в кабинете, где без остановки просматривал матчи соперников "Челси". Английский футбол — большой вызова для Сарри".
Если Конте выстроил в клубе вертикальную структуру, в которой он был классическим боссом, то Сарри более открытый руководитель. Он каждый день общается со своими помощниками, которые имеют право голоса по любым вопросам, как и игроки — по крайней мере выслушать Сарри готов всех. Во многом секрет того, что Сарри так легко поладил с Азаром, в том, что он советуется с бельгийцем по многим вопросам и в первую очередь — тактическим. При этом не стоит думать, что тактику на игру определяет кто-то, кроме Сарри — просто Маурицио прекрасно понимает, что для многих людей важен сам факт участия в процессе. Конте общался с игроками языком директив, а с таким свободолюбивым и своенравным игроком, как Азар, это не всегда правильно. Сарри же гнет свою линию более мудро — с ощущением вовлеченности в процесс всех заинтересованных лиц.
После набора из орехов, злаков и сухофруктов, которые Конте сделал единственной разрешенной "вкусняшкой" в рационе игроков "Челси" в 2016 году, Сарри спокойно отнесся к тому, что иногда футболистам подают кусок торта или мороженое, оставив право следить за своим весом и рационом самим игрокам. Жизненная философия Сарри заключается в том, чтобы получать удовольствие от жизни и работы, и он с первых дней постарался превратить Кобхэм в место, где проводится серьезная работа, но есть место и для развлечений, юмора, шалостей.
Сарри отменил правило Конте, при котором игроки обязательно проводили ночь перед домашней игрой на базе, разрешив футболистам оставаться с семьями. Все эти послабления и шаги в сторону игроков были оценены по достоинству — улыбки снова появились на лицах игроков, а тот же штатный весельчак команды Давид Луис снова стал важным игроком "Челси" при Сарри, хотя летом собирался подыскивать себе новый клуб, не сработавшись с Конте.
Тактически "Челси" изменился не менее сильно — Сарри является поклонником схемы 4-3-3, которая по всем параметрам намного рискованнее 3-4-3 от Конте. Но и это нововведение понравилось игрокам, а тот же Азар в новой схеме просто расцвел, тогда как Конте в прошлом сезоне не знал, куда приткнуть бельгийца, и тот играл у него и центрфорварда, и вингера, и на позиции под нападающими, не отличаясь особой стабильностью.
Сарри отодвинул на пять метров игру от ворот "Челси" за счет высокого прессинга, одновременно приблизив к воротам противника Азара, который не раз говорил, что предпочитает принимать мяч и работать с ним в последней трети поля, а не в районе центрального круга. Если в прошлом сезоне "Челси" начинал разыгрывать мяч на расстоянии в 40 метров от своих ворот (в среднем), то сейчас статистики видят другу цифру — 44.1 м, а это показатель на уровне "Манчестер Сити". Также "Челси" сейчас разрешает сопернику продвигаться к своим воротам на расстояние 10 метров, прежде чем включается прессинг. Это лучший показатель в данном аспекте в лиге, тогда как в прошлом сезоне "Челси" позволял соперникам проходить 12 метров без прессинга и был на восьмом месте, отставая даже от "Борнмута", "Саутгемптона" и "Уотфорда".
Сесар Аспиликуэта: "Сейчас все иначе. Я предпочитаю защищаться на любом участке поля, и мне нравится стиль Сарри. Сейчас вы можете видеть, что мы очень высоко прессингуем — это то, что Сарри изменил в первую очередь".
Еще одно отличие — то, как "Челси" держит мяч. С приходом Жоржиньо у "синих" появился диспетчер с высочайшей культурой паса, способный отдать точную передачу ближнему игроку под прессингом с исключительной точностью. Против "Вест Хэма" Жоржиньо отдал 180 передач, установив рекорд Премьер-Лиги для одного матча с тех пор, как Opta стала подсчитывать данный параметр в 2003 году. В сезоне 2017/18 "Челси" в среднем проводил 14 комбинаций с 10 и более последовательными передачами за матч. А сейчас их число выросло практически вдвое — до 25 подобных комбинаций за игру. 147 раз "Челси" выдавал подобный фокус в текущем сезоне — это показатель в два раза меньший, чем у "Манчестер Сити", но они в этом отношении превосходят всех на голову. А вот у "Арсенала" — в два раза меньше таких комбинаций, чем у "Челси".
Для "Челси" итальянские тренеры — традиция, которая началась еще с Джанлуки Виалли да и Рууда Гуллита, который внедрял как раз новшества из Серии А, и покупал в основном итальянских игроков, считая их профессионалами своего дела. После Виалли на "Стэмфорд Бридж" работали Клаудио Раньери, Роберто Ди Маттео и Антонио Конте, потому приглашение Сарри не было неожиданностью. Удивляет лишь то, как быстро Маурицио удалось привить команде свою философию и изменить настроение игроков, зажечь их собственным энтузиазмом. Кажется, в лице "Челси" мы все же имеет третьего претендента на титул, а не команду, которой просто посчастливилось удачно стартовать.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
14.10.2018 06:05
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Последние комментарии:
покарает всех в этом сезоне!!!!
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Короче я понял, для Челси важно смех и радость на тренировках, пожрать чипсов и тортов вместо чемпионства при таких тренера как Контэ
Статья одна вода и хейт человека, который двумя годами ранее выиграл АПЛ со множеством рекордов.
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12.10.2018 15:21 # удалить
rentv
Вот вам, прогнозы, кстати.
Зарабатывайте:
Бэйдер
Федор
В прошлый раз 3,5 из 4 прошли.
07.10.2018 05:27 # удалить
rentv
ну что, мейн кард начался.
Мой прогноз:
Волков
Рейес
Кукуй
Хабиб
Источник: http://fapl.ru/posts/65728/?c=1
Скажите мне спасибо! 5 из 6 прогнозов.
Надеюсь вы ставили квартиру!
Источник: http://fapl.ru/posts/65887/?c=1#c6737143
(ответить)
после ЮФС-и футбол стал не интересным
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Всего три месяца сезона прошло, а уже на фапл.ру пишут оды о новом тренере? Автор, ты серьезно?
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Голландия обыграла германию 3:0. И похоже у них подтягивается новое поколение хороших игроков - жаль что Тоттенхему из них достался лишь деревянный янссен...
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Про папу Карло забыл, он ведь тоже итальянец...
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Фёдор топ
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Топарик жуткий, да обойдет его стороной рак легких
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