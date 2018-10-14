Берли: "При смене тренера в МЮ Лукаку останется не у дел"

Ромелу Лукаку Бывший полузащитник "Челси" Крейг Берли считает, что нападающий Ромелу Лукаку может оказаться не у дел в случае смены главного тренера в "Манчестер Юнайтед".

На международный перерыв Лукаку ушел, не забивая уже шесть матчей кряду за свой клуб и демонстрируя весьма посредственный футбол. Спад в игре Ромелу совпал с общим спадом формы у "красных дьяволов".

По мнению Берли, Лукаку удается сохранять место в стартовом составе лишь из-за безграничного доверия со стороны Жозе Моуриньо, тогда как другой тренер быстро бы вывел Ромелу из основы.

"Он является одним из нескольких игроков "Юнайтед", которые, в случае ухода Моуриньо, останутся не у дел при новом режиме. Так будет при назначении спортивного директора или смене главного тренера".

"Он хороший игрок, но, наблюдая за ним в последнее время, я не вижу, чтобы он совершал правильные забегания. Я бы не назвал его умным нападающим — он большой и мощный форвард, который имеет свою долю голов. Но он забивает лишь против команд слабее".

"Раз уж он не играет хорошо и не совершает забегания, тогда им стоит обратить внимание на Маркуса Рэшфорда, прирожденного нападающего. Он молод, но уже выступает за свою сборную, он опытен, быстр, умен и не боится пробовать играть иначе".

"Если голевое чутье Лукаку притупилось, тогда Моуриньо стоит вывести его из состава команды", — сообщил Берли ESPN.



Метки Берли, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1280

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sawbones 14.10.2018 07:01 # sawbones
    Жрать ему надо меньше, а то разжирел как боров, о каких голах может идти речь?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: