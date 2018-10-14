Моуриньо вернется за Перишичем и Ребичем

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо планирует вернуться за Иваном Перишичем из "Интера" и Анте Ребичем из "Айнтрахта".

Минувшим летом Моуриньо пытался укрепить не только центр обороны. Жозе также хотел усилить фланговую игру своей комады, чувствуя, что центральный нападающий Ромелу Лукаку нуждается в дополнительной поддержке с краев поля.



Что касается Перишича, то его сватали на "Олд Траффорд" еще в прошлом году, тогда как Ребич обратил на себя внимание яркой игрой на Чемпионате Мира в России.



На последнем мундиале сборная Хорватии заняла второе место, из-за чего цена Ивана и Анте оказалась неоправданно высокой, однако Daily Mirror утверждает, что Моуриньо сохраняет интерес к обоим игрокам и готов за ними вернуться в январе или по окончании сезона.



По информации издания, минувшим летом Перишич был оценен в 48, а Ребич — в 40 миллионов фунтов, однако "Юнайтед" отказался платить такие деньги. Теперь Моуриньо настаивает, чтобы исполнительный директор Эд Вудворд все-таки достал чековую книжку и раскошелился на игроков, которые явно не помешали бы "Юнайтед".